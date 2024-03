Así es Silvia Orriols, la indepe catalana contra la inmigración ilegal que robará votos a Junts y ERC

El municipio catalán de Ripoll tiene como alcaldesa a Silvia Orriols (1984, Vic), una mujer que se perfila como la gran novedad de las próximas elecciones catalanas por sus rompedoras ideas dentro de la órbita del independentismo. No en vano, su partido, con el que concurrirá a los comicios autonómicos, es Aliança Catalana, una formación independentista que defiende la seguridad en las calles de Cataluña y que rechaza la inmigración ilegal, sobre todo la que tiene una procedencia islámica.

Así, Orriols anunció el pasado domingo a través de sus redes sociales que se presentará a las elecciones autonómicas y para ello pidió la ayuda de sus seguidores con el objetivo de «llegar a todo el mundo por tierra, mar y aire».

Anuncio formalment que seré candidata per ALIANÇA CATALANA a les properes eleccions al Parlament. Necessito que m’ajudeu a arribar a tothom. Per terra, mar i aire. O ara o mai catalans!#SalvemCatalunya pic.twitter.com/XQ82GDOzSx — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) March 24, 2024

Las ideas del partido de Orriols han levantado ampollas entre las formaciones independentistas tradicionales que ven como un nuevo discurso puede romper con la hegemonía de partidos como ERC y Junts per Catalunya en el Parlament. Ella misma denunció en sus redes sociales que la acusan de ser una «fascista» por defender un ideario identitario, antiislámico y catalanista. «Extremistas de izquierdas han agredido a militantes de Aliança y les han robado hojas con avales. La próxima vez que quieran llamar fascista a alguien, mírense en el espejo… Vergüenza absoluta», escribió la candidata. En otro mensaje también advirtió del «nerviosismo» de los «procesistas» de ERC y Junts. «Ayer un marroquí me increpó en la entrada del Ayuntamiento. Parece que los procesistas no son los únicos que están nerviosos tras el anuncio de mi candidatura», afirmó.

Extremistes d’esquerres han agredit militants d’Aliança i els hi han robat fulls amb avals. El proper cop que vulgueu dir feixista a algú, mireu-vos al mirall… VERGONYA ABSOLUTA #SalvemCatalunya — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) March 26, 2024

Cabe decir, que las redes sociales de Orriols están plagadas de mensajes en defensa de los catalanes y contra la inmigración musulmana en la región. Algunos advierten directamente de la «islamización» de Cataluña o señalan a los políticos que permiten esta «invasión».

«De la misma forma que vencí a la asociación islámica de Ripoll cuando me denunció por delito de odio, venceré a la Generalitat que me sanciona con 10.001 euros por haber denunciado la islamización del país. ¡No me hará callar ni con sanciones ni con denuncias!», publicó.

De la mateixa manera que vaig vèncer l’associació islàmica de Ripoll quan em va denunciar per delicte d’odi, venceré la Generalitat que em sanciona amb 10.001 euros per haver denunciat la islamització del país. No em fareu callar ni amb sancions ni amb denúncies!… — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) March 27, 2024

En esta misma línea, Orriols indicó, en relación a los multitudinarios rezos musulmanes que tienen lugar en Terrassa, que el problema «son los políticos que llaman a esto derecho a culto en vez de invasión». «Los políticos que toleran el fanatismo y la segregación sexual, arropados en una multiculturalidad que nos aboca a la edad media», dijo.

Ahora bien, la líder de Aliança Catalana, no sólo rechaza la inmigración ilegal sino que también defiende el derecho a la propiedad privada apostando por una política que pueda expulsar a los okupas «en menos de 24 horas». «Salvemos Cataluña», pedía la alcaldesa independentista en sus redes sociales.

El recorrido político de Silvia Orriols en partidos identitarios viene de lejos. Antes de fundar Aliança Catalana, la alcaldesa de Ripoll se integró, en 2004, en las listas de Estat Català para las elecciones europeas. Posteriormente se afilió al Front Nacional de Catalunya, partido con el cual se presentó a las elecciones municipales de 2019 en Ripoll obteniendo 503 votos y un concejal.

Discurso similar al de Vox

Silvia Orriols, pese a ser independentista, comparte una lógica discursiva con las ideas que defiende Vox en toda España. Así, en su página web, Aliança Catalana expone cuatro ideas principales sobre las que pivota la ideología del partido: Independencia y País, Economía e Industria, Inmigración y Seguridad y Sociedad y Familia.

Los tres últimos bloques referentes a la economía, la seguridad y la familia, se acercan a posiciones propias de la derecha política en toda Europa. Orriols apuesta por impulsar una economía industrial potente en Cataluña y por proteger la propiedad privada. Además defiende calles seguras en la región y rechaza la inmigración ilegal, principalmente la procedente de países islámicos. También cree en un modelo de familia catalana basado en «los valores y la educación».

En cuanto a la idea de independencia, el partido de Silvia Orriols ha criticado duramente en un comunicado oficial los pactos entre ERC y Junts con el PSOE tildandolos de traición a Cataluña. «Estos acuerdos, lejos de ser avances en la consolidación de los derechos y la representación del pueblo catalán, surgen como una claudicación política, una traición flagrante al mandato del Primero de Octubre , en el corazón y alma de Cataluña, una vergüenza democrática. Unos lamentables acuerdos entre élites, que los autonomistas han utilizado de nuevo como oportunidad para sobrevivir políticamente, en detrimento de la causa independentista que tantos ciudadanos han abrazado».