Hoy, 3 de septiembre de 2026, se prevé un cielo mayormente despejado en toda la provincia de Barcelona, con temperaturas en ligero ascenso y un viento débil que cambiará a componente sur, moderándose por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 3 de septiembre

Barcelona: cielo soleado y ambiente cálido

El cielo se vestirá de azul brillante en Barcelona a medida que avance la jornada, con una temperatura que ascenderá desde los 25 grados por la mañana hasta alcanzar cálidos 32 por la tarde. La brisa, aunque suave, recogerá algo de fuerza con ráfagas de hasta 7 km/h, pero no será un viento que perturbe la tranquilidad del día. Con humedad relativa manteniéndose en niveles cómodos, el ambiente se sentirá ligero y agradable.

Para aquellos que planean disfrutar de la tarde, el sol brillará hasta bien entrada la noche, ya que se esconderá detrás del horizonte a las 20:20. No hay previsión de lluvia; así que, si encuentras un parque o una terraza, hoy es una excelente oportunidad para disfrutar al aire libre sin preocuparte por los paraguas. La sensación térmica podría elevarse un poco, llegando a los 33 grados, así que ¡no olvides mantenerte hidratado mientras el día avanza!

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente fresco con nubes y viento

Las calles de L’ Hospitalet de Llobregat despiertan bajo un cielo grisáceo, presagiando un día marcado por la inestabilidad. Desde primeras horas, el viento fuerte comenzará a soplar del sur, aportando un ambiente fresco y húmedo, mientras las nubes amenazan con descargar lluvias dispersas que pueden alterar la jornada de los vecinos.

A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 33 grados, con una sensación térmica que podría hacer que el calor se sienta más agobiante. Por la tarde, el viento alcanzará ráfagas de hasta 70 km/h, lo que sumado a una humedad máxima del 80%, generará un ambiente poco cómodo. Se recomienda salir preparado para la lluvia y no olvidar el paraguas, ya que es mejor estar prevenido ante la inminente inestabilidad.

Cielo despejado y ambiente caluroso en Badalona

El amanecer en Badalona se presenta sereno, con un cielo despejado que promete un inicio de día agradable. La temperatura oscilará entre los 23°C de mínima y alcanzará los 32°C en su punto máximo, ofreciendo una sensación térmica que podría llegar hasta los 34°C en las horas más cálidas. Con vientos suaves del sureste, que alcanzarán hasta 20 km/h, el ambiente se sentirá fresco por la mañana. Sin embargo, la humedad, que llegará a niveles del 75%, otorgará un aire pesado durante la tarde.

A medida que avanza el día, se mantendrá el cielo despejado y las probabilidades de lluvia son prácticamente nulas. Con un total de 13 horas de luz, gracias a la salida del sol a las 07:19 y su puesta a las 20:20, será ideal para disfrutar al aire libre. Aunque la tarde será calurosa, no se esperan cambios significativos en el tiempo, lo que hará de esta jornada una experiencia placentera para los badaloneses.

Cielos despejados y ambiente apacible en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con cielos mayormente despejados durante la mañana y algunas nubes dispersas a lo largo de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 34 grados, lo que brindará sensaciones agradables, aunque podría soplar un ligero viento que le aportará frescura.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y apacible. Aprovechar estos momentos puede ser una excelente oportunidad para disfrutar de un café en la terraza o una caminata por el parque.