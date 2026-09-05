Cielo con intervalos de nubes altas dominará en toda la provincia, con temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con cambios ligeros. El viento soplará de forma floja, girando a componente sur en horas centrales, pudiendo ser ocasionalmente moderado. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 5 de septiembre

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo se despereza lentamente este día en Barcelona, ofreciendo una estampa despejada que promete un inicio de jornada placentero. A primera hora, el termómetro marcará unos agradables 25 grados, mientras una brisa suave de entre 10 km/h nos acaricia, aunque se siente una humedad relativa del 35% que invita al confort. A medida que el sol avanza en su recorrido, la temperatura subirá hasta alcanzar los 33 grados en el punto más cálido de la tarde, sin riesgo de lluvia ni nubes que perturben el azul celeste.

Ya por la tarde, el ambiente se tornará cálido y acogedor, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. La luz del sol se mantendrá hasta las 20:17, permitiendo alargar esos momentos de disfrute. Con rachas de viento que podrían alcanzar los 30 km/h a lo largo del día, será recomendable que los más sensibles a estas condiciones se vistan en capas. La sensación térmica será similar a la real, marcando una máxima clara y cálida, perfecta para buscar la sombra o refrescarse en la costa. Disfrutemos de esta espléndida jornada en la Ciudad Condal.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo cubierto y posibilidad de lluvia

Un aire inestable se siente en L’Hospitalet de Llobregat, presagiando un día lleno de sorpresas. La mañana despierta con un cielo cubierto que amenaza con soltar su carga de agua, mientras el viento sopla con fuerza desde el sureste, anticipando cambios en la atmósfera.

A medida que avanzan las horas, se espera una clara diferencia entre la mañana y la tarde. Hoy la temperatura oscilará entre los 23 y 34 grados, pero con ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 35 km/h, la sensación térmica se siente más intensa. La humedad, que podría llegar al 80%, añade una sensación de agobio. Es recomendable llevar paraguas, ya que la lluvia podría no tardar en aparecer.

Cielo despejado y calor intenso en Badalona

Esta jornada en Badalona amanece con un cielo mayormente despejado, invitando a disfrutar de un día agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 24°C y los 33°C, con una sensación térmica que podría alcanzar los 34°C, lo que sugiere un ambiente caluroso a medida que avance la tarde. El viento soplará del sureste, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h y con ráfagas que podrían llegar a 35 km/h, así que es recomendable moderar las actividades al aire libre.

A lo largo del día, la humedad relativa se mantendrá en niveles que podrían hacer sentir el ambiente un tanto pesado, con un máximo del 75%. Sin embargo, no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de un hermoso día con casi 13 horas de luz, desde la salida del sol a las 07:21 hasta su puesta a las 20:17. En resumen, será una jornada cálida y luminosa, ideal para salir a disfrutar de la ciudad.

Cielo despejado y ambiente estable en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 22 y los 36 grados a lo largo del día. Aunque no se anticipa lluvia, algunas rachas de viento ligero pueden hacer sentir alguna frescura momentánea, ideal para disfrutar del aire libre sin preocupaciones.

La jornada invita a dar un paseo por los parques locales o compartir un café en una terraza, disfrutando del ambiente tranquilo que caracteriza a este rincón. Es un buen momento para ralentizar el ritmo y aprovechar las horas de sol antes de que caiga la noche.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET