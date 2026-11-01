Cielo poco nuboso o despejado en toda la provincia de Barcelona este 1 de noviembre de 2026, con posibilidad de brumas en la depresión Central por la mañana. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas experimentarán un leve ascenso. El viento será flojo a moderado en la franja litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 1 de noviembre

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo en Barcelona se presenta despejado y sereno esta jornada, como si estuviera despertando lentamente en una tranquila mañana de primavera. Con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 23 grados, la jornada promete ser cálida, aunque la sensación térmica podría alcanzar niveles superiores. La brisa suave, que soplará a unos 5 km/h, hará que el ambiente se sienta más fresco, invitando a disfrutar de un paseo por la ciudad antes de que el sol se oculté en el horizonte.

Ya por la tarde, el cielo continuaría en su calma, sin indicios de lluvia que interrumpan las actividades al aire libre. A medida que el día avance, la humedad podría hacer que el ambiente se sienta algo más pesado, con un nivel que podría llegar a ser notable. La luz del día se extenderá desde el amanecer a las 07:22 hasta la puesta del sol a las 17:46, brindando horas ideales para disfrutar de la vibrante vida barcelonesa.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes y brisa con posible lluvia

Las nubes cubren el cielo sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día movido y poco habitual. Con una brisa marcada que invita a estar alerta, la mañana arranca con temperaturas que rondan los 13 grados, una sensación fresca que se tornará más cálida al llegar a los 23 en el pico de la tarde, aunque las ráfagas de viento pueden soplar intensamente a 35 km/h.

A medida que el día avanza, el ambiente será inestable, llenándose de humedad que alcanzará hasta el 90%. Las lluvias son posibles, aunque suaves, a primera hora, mientras que la tarde podría mostrar una pausa momentánea. Con temperaturas que bajan a 15 grados por la noche, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir, ya que el tiempo podría cambiar sin previo aviso.

Ambiente cálido y agradable hoy en Badalona

Este jueves en Badalona amanece con un cielo parcialmente nublado, ideal para comenzar el día. La temperatura mínima se sitúa en 13 grados, con una suave brisa proveniente del oeste a unos 10 km/h. Aunque la probabilidad de lluvia es nula, la humedad relativa alcanzará el 90%, lo que hará que el ambiente se sienta un poco pesado. A medida que avancen las horas, se espera que el termómetro suba hasta los 23 grados, brindando un ambiente cálido y agradable durante la tarde.

Con la puesta del sol programada para las 17:45, los badalonenses podrán disfrutar de unas 10 horas y 23 minutos de luz. La tarde nos deparará temperaturas agradables de alrededor de 18 grados, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 23 grados, haciendo que se sienta un calor más intenso. La jornada será tranquila y sin sorpresas, perfecta para dar un paseo o disfrutar de una tarde al aire libre.

Cielo mayormente despejado y suave brisa en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo estable, marcado por temperaturas agradables que alcanzarán hasta 22 grados en su máximo. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se pueden esperar algunas nubes dispersas durante la tarde. Las rachas de viento serán suaves, lo que contribuirá a una sensación térmica confortable.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una buena lectura al aire libre. Aprovechar las horas de sol será perfecto para realizar actividades cotidianas con un ambiente tranquilo y agradable.