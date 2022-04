Ada Colau prepara los cuarteles de invierno para los suyos a falta de poco más de un año para los comicios locales. Un total de 17 asesores y cargos ligados a Barcelona en Comú (Podemos) han aprobado unas oposiciones para entrar en una bolsa de empleo del Ayuntamiento de la Ciudad Condal. El PSC, que ejerce de socio de coalición, tampoco ven muy claro su futuro en el Gobierno municipal y otros dos empleados socialistas también han pasado la prueba.

Hace unas semanas ya estalló la polémica porque un concejal del Ejecutivo barcelonés, el responsable de Transición Ecológica, Eloi Badia, se presentaba a las oposiciones que él mismo precisamente anunció. Finalmente, tras la presión de la oposición y los medios de comunicación, optó por renunciar. No obstante, 17 compañeros de filas en Barcelona en Comú se han puesto las pilas para tener un futuro con sueldo fijo como funcionario.

En total se inscribieron 16.000 personas, de las cuales se presentaron a las pruebas 8.000 y ahora se destapa que entre los aprobados hay casi una veintena del equipo de Ada Colau y Jaume Collboni (PSC). Se da la circunstancia de que no había temario, por lo que las sospechas de información privilegiada en estas personas ligadas a la Corporación municipal se han disparado. Simplemente, haber trabajado en la Administración municipal les daba ventajas frente al resto de candidatos.

Entre otros, Álvaro Parro, comisionado de Economía Social; Roger Clot, asesor de la 2ª tenencia de la Alcaldía; Tatiana Guerrero, asesora de la 4ª tenencia de la Alcaldía, Elia Gran, asesora de Salud; o Elisa Miralles, asesora de Presidencia. Así hasta completar el total de 19 aprobados. En algunos casos se obtienen notas por encima del 8 y del 7 sobre un máximo de 10.

Críticas

La oposición se ha lanzado en bloque a criticar estos hechos. El grupo municipal del PP, con Josep Bou a la cabeza, reprocha directamente que los aprobados han «aprovechado su cargo y su vinculación con el gobierno» para participar en este proceso.

El presidente de los populares en el consistorio asegura que «tienen tan pocas esperanzas de volver a gobernar que ya se están buscando la vida. Venían dando lecciones de ética y son los primeros que han hecho lo que les ha dado la gana desde el poder».

Denuncias

Por su parte, el grupo municipal de Junts ha anunciado que denunciará el caso en el Comité de ética del Consistorio y frente al Síndic de Greuges, una especie de defensor del pueblo catalán. Así lo ha anunciado su líder, Elsa Artadi, que llevará todos los resultados de las pruebas.

«Tenemos sospecha de cómo se ha hecho todo esto, no nos gusta, los mismos síndicos han cuestionado el proceso», ha indicado la edil, para remarcar a renglón seguido que «no había un temario, no había ninguna previsión ni una manera de prepararse». Solicitarán al defensor del pueblo local que aclare «si los cargos de confianza del gobierno que ha organizado las oposiciones han tenido más facilidades o no que el resto de personas» que se han presentado en la convocatoria.

En tercer lugar, otro frente contra Ada Colau procede del sindicato UGT que también se ha pronunciado en contra de este procedimiento. Denuncian que todo se ha hecho a marchas forzadas, sin negociar con los representantes de los trabajadores. Apuntan a una «celeridad sorprendente» en nombrar un tribunal para estas oposiciones sin haber resuelto la oferta pública de empleo del ejercicio pasado.