Nubosidad y chubascos dispersos en Castilla y León, según AEMET

Hoy, 9 de junio de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta variable, con intervalos nubosos en el norte que podrían traer precipitaciones débiles y bancos de niebla en zonas montañosas. En el resto del territorio, se espera un cielo poco nuboso, aunque en el este y en el Sistema Central podría surgir algún chubasco disperso. Las temperaturas experimentarán un descenso, notable en las máximas del cuadrante nororiental, mientras que el viento soplará del noreste y norte, siendo flojo a moderado.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 9 de junio

Brillante jornada con ambiente cálido en León

El cielo se despereza lentamente en León, ofreciéndonos una jornada tranquila en cuanto a precipitaciones. Con un ambiente que comenzará fresco y una temperatura mínima de 8°C, la mañana será agradable, alcanzando los 11°C. El viento, ligero, soplará del este con ráfagas que no superarán los 8 km/h, lo que invitará a disfrutar de un paseo bajo un sol que hará su aparición a las 06:44, haciendo que el día se sienta prometedor.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza, llevando el termómetro hasta los 24°C. Sin embargo, la sensación térmica podría elevarse hasta los 25°C, haciendo que el ambiente se sienta algo cargado con una humedad que alcanzará el 80%. La noche caerá suavemente a las 21:58, envolviendo León en un manto de tranquilidad, lejos de cualquier amenaza de lluvia, asegurando que el tiempo se mantenga apacible hasta el final del día.

Zamora: cielos nublados y lluvia sorpresiva

En Zamora, el aire fresco de la mañana se siente diferente, como si la ciudad se preparara para un día lleno de sorpresas meteorológicas. Con el sol saliendo suavemente, las nubes asoman tímidamente, presagiando un ritmo inusual en el día. La temperatura comienza en torno a los 12 grados, pero la sensación térmica puede descender, acentuando la frescura.

A medida que avanza la jornada, el tiempo se tornará más agitado. Por la mañana, se prevén cielos nublados y temperaturas cercanas a los 24 grados; sin embargo, las ráfagas de viento alcanzarían los 35 km/h por la tarde, acompañadas de una ola de lluvias que podría enlentecer las actividades. Con una humedad que puede llegar hasta el 85%, no olvides llevar paraguas y abrigarte adecuadamente.

En la ciudad de Salamanca, ambiente ideal para disfrutar al aire libre

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, pintando un paisaje ideal para disfrutar de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de mínima en las primeras horas y alcanzarán hasta los 28 grados por la tarde. La humedad relativa se mantendrá en un rango del 20%, lo que permitirá una sensación térmica máxima de 29 grados, haciendo que el ambiente sea bastante agradable.

A medida que avance la jornada, el viento soplará desde el noreste a una velocidad media de 10 km/h, aunque se prevén algunas ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que un poco de precaución no estaría de más. La noche caerá sin probabilidad de lluvia y con el atardecer a las 21:53, disfrutaremos de unas 15 horas de luz.

Valladolid: ambiente templado con sol y nubes

La jornada se presenta con un tiempo templado, donde se alternarán momentos de sol y algunas nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 27 grados y aunque puede haber un ligero viento del noreste, no se esperan lluvias durante el día.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para salir a disfrutar. Una tarde suave invitará a relajarse y compartir momentos con amigos o familiares.

Cielos despejados y sol brillante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados, ideales para comenzar el día con energía. Las temperaturas oscilan entre los 7 y 11 grados, creando una sensación fresca que invita a abrigarse un poco, aprovechando el sol que empezará a brillar con fuerza.

A medida que avancemos hacia la tarde, el tiempo se mantendrá placentero, con máximas que alcanzarán los 19 grados. La brisa del noreste, suave pero constante, será perfecta para dar un paseo. Es un buen momento para disfrutar del aire libre, así que no olvides llevar contigo una chaqueta ligera para cuando caiga la noche.

Palencia: cielo despejado y tarde cálida

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con una temperatura mínima de 8 grados y un cielo despejado que invitará a disfrutar del aire matutino. A medida que el día avanza, el mercurio ascenderá, alcanzando máximas de hasta 25 grados por la tarde, bajo un cielo ligeramente nublado y con ráfagas de viento del noreste de 15 km/h.

A pesar de que la mañana se presentará tranquila, se recomienda estar atentos a la tarde, ya que podrían surgir algunas nubes y el viento podría intensificarse, llevando la sensación térmica hasta los 25 grados. Mantengan sus abrigos a mano y prepárense para un cierre de jornada más cálido.

Ambiente fresco y estable hoy en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos mayormente despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 12 grados y, aunque la humedad puede sentirse baja, aún se aprecian algunas brisas suaves que aportan un toque agradable. A medida que avanza el día, se espera que el tiempo se mantenga estable aunque con algunos momentos nublados.

Por la tarde, las temperaturas ascenderán hasta los 27 grados y al caer la noche se recomienda vestir una chaqueta ligera, ya que habrá un ligero descenso térmico. Sin duda, una jornada propicia para disfrutar al aire libre, pero no olvides llevar contigo una botella de agua para mantenerte hidratado.

Segovia: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a un ambiente más cálido a medida que avanza el día. La mañana arranca fresca, con una temperatura mínima de 12°C, pero por la tarde el mercurio subirá hasta alcanzar los 27°C, acompañado de una brisa suave con ráfagas que podrían alcanzar los 25 km/h.

A pesar de la estabilidad en la mañana, se esperan cambios por la tarde, ya que podrían presentarse algunas nubes. Se recomienda disfrutar del sol antes de que la tarde pueda traer momentos de inestabilidad y un ligero aumento en la humedad, por lo que es prudente mantenerse hidratado y aprovechar el clima agradables antes del ocaso, que se producirá a las 21:47.

Ambiente variable con posibilidad de lluvia en Soria

La jornada comienza con un fresco amanecer en Soria, donde los termómetros marcan 9 °C y la sensación térmica se siente aún más baja. A medida que avanza la mañana, el cielo se presentará despejado y las temperaturas subirán, alcanzando los 11 °C, mientras la humedad relativamente baja se mantiene en el 40 %. Sin embargo, hacia la tarde, el panorama cambiará ligeramente con un cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvias que se incrementa, lo que podría llevar a una tarde-noche con chubascos.

La temperatura máxima alcanzará los 25 °C, pero la sensación térmica podría ser más cálida. El viento soplará de manera moderada, aportando un ligero frescor durante el día. Con más de 14 horas de luz gracias a la salida del sol a las 06:44 y su puesta a las 21:43, disfrutar de un paseo será una buena idea, aunque se sugiere estar preparado para posibles lluvias hacia el final de la jornada.