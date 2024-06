El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo Frings, ha respondido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, después de que este haya despreciado el apellido, de origen alemán, de su abuelo materno junto al de otros cargos de Vox con orígenes extranjeros como Javier Ortega Smith, Hermann Tertsch y Gabriel Le Senne. «Lávate la boca antes de mencionar su nombre», ha publicado García-Gallardo.

La polémica ha surgido este miércoles en torno a unas declaraciones del ministro durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Allí, Puente ha defendido la labor de Renfe en el mundo alegando que la gestora de transportes «es marca España de la buena» al contrario que algunos diputados de Vox que tienen apellidos de origen extranjero. «Renfe es la gestora que todos los países reclaman para gestionar sus redes de alta velocidad en el mundo. Yo entiendo que a ustedes no les gusta y les molesta, ustedes que seguramente no hayan cogido un tren en su vida. Renfe es marca España de la buena, no como ustedes, los Smith, los Frings, los Tertsch, los Le Senne», ha dicho el ministro.

Ante esto, el vicepresidente de Castilla y León ha salido en defensa de su ascendiente explicando que su abuelo vino a «matarse a trabajar» en España y a formar una familia. «Mi abuelo se quedó huérfano, vino a España a matarse a trabajar (perdió varios dedos en la industria de la madera), a casarse con una española, a hablar nuestro idioma, a tener hijos y nietos de los que sentirse orgulloso. Lávate la boca antes de mencionar su nombre», ha publicado el dirigente de Vox.

Cabe decir que el vicepresidente de Castilla y León es uno de los políticos que más persecución sufre por parte del partido socialista a nivel regional y nacional. Hace pocos días, el líder del PSOE en la comunidad castellanoleonesa, Luis Tudanca, llegó a criticar el modo en el que Juan García-Gallardo estaba utilizando su baja por paternidad después de haber tenido su primer hijo.

Tudanca pidió al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que actuase ante la presencia del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, en actos de Vox cuando está de baja por paternidad y después de la difusión de «mensajes racistas» a través de sus redes sociales ante la llegada de migrantes a León.

Ante estas acusaciones, Juan García-Gallardo, dijo que su juramento en defensa de España «no queda en suspenso por mis circunstancias personales». Asimismo, recordó que «algunos se van cinco días a reflexionar sobre la corrupción de su familia» mientras que él se va seis semanas a cuidar de la suya. «Mis padres me legaron una España unida y yo no voy a rehusar la responsabilidad de poner lo mejor de mí para transmitir ese mismo legado a mi hijo», escribió en sus redes sociales.

Esta polémica comenzó porque el vicepresidente de Castilla y León respondió a una noticia sobre la llegada de inmigrantes a la provincia castellanoleonesa con una exclamación en redes: «¡Que los aloje la ministra en su casa o billete de vuelta a su país!». Asimismo, explicó en otra publicación que los emigrantes españoles iban con contrato de trabajo, voluntad de integración y esperanza de regreso a su patria. «Los moros vienen, en demasiadas ocasiones, a cobrar ayudas sociales, queriendo imponer sus costumbres y sin voluntad de regresar a sus países. No es lo mismo», dijo.