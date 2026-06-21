Castilla y León: Cambios de sol y lluvia hoy, según AEMET, con tormentas y viento variable

La jornada del 21 de junio de 2026 se presenta variable en el conjunto de Castilla y León, donde la nubosidad irá alternando con claras en el cielo. Se prevén chubascos y tormentas, que podrían ser intensos especialmente en áreas montañosas y el centro de la comunidad. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables o ligeramente en ascenso, mientras que las máximas experimentarán un modesto aumento. El viento soplará de forma variable, aunque predominará el sureste, con posibilidad de rachas fuertes en las zonas afectadas por tormentas.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 21 de junio

Cielo cambiante con posibilidad de lluvia en León

El cielo se despereza lento, cubierto por un tenue manto de nubes que promete una jornada de contrastes en León. A medida que el sol haga su entrada alrededor de las 06:44, las temperaturas matutinas comenzarán en un fresco 20 grados, subiendo hasta los 32 en las horas de mayor calor. Aunque el viento soplará suavemente del sureste a unos 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 9, la sensación térmica podría elevarse a 36 grados, dándonos un indicio de que el día se sentirá caluroso.

Ya por la tarde, el cielo seguirá mostrando su carácter cambiante, conservando ese tono nuboso mientras la probabilidad de chubascos aumenta. Si bien las primeras horas del día no traen consigo riesgo de lluvias, hacia la noche podrían presentarse algunas gotas. Con una humedad que podría llegar a ser algo pesada, el ambiente invitará a buscar un refugio fresco a medida que el sol se despide a las 22:03, dejándonos un día variado y lleno de matices.

Zamora: ambiente inestable con lluvias posibles

Las primeras luces del día en Zamora se asoman entre nubes grises que prometen inestabilidad, anticipando un panorama cambiante y más que interesante. La mañana atraerá vientos del este que soplarán a una velocidad media de 5 km/h, mientras la temperatura mínima descenderá hasta los 18°C, creando una sensación térmica más fresca que majestuosa.

A medida que avancen las horas, el ambiente se tornará más dinámico. La tarde puede traer lluvias esporádicas con un 5% de probabilidad y el viento podría intensificarse con rachas de hasta 65 km/h, lo que repercutirá en una sensación térmica que alcanzará los 38°C. Es recomendable salir preparado: no olvides el paraguas y abrígate bien ante el viento.

En la ciudad de Salamanca, cielo claro y calor intenso

El día comienza en Salamanca con un cielo mayormente despejado y temperaturas que rondan los 20°C, lo que promete una mañana agradable. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, con solo un 5%, los salmantinos pueden disfrutar de unas horas de luz que se extenderán desde las 06:51 hasta las 21:57. Sin embargo, a medida que avance la jornada, el calor se intensificará, alcanzando un máximo de 39°C y acompañado de una humedad que será notable, llegando hasta un 60%.

En la tarde, la sensación térmica podrá sentirse más elevada, alcanzando hasta 38°C y aunque no se prevé lluvia significativa, habrá un ligero aumento en la probabilidad hacia la noche. El viento soplará de forma moderada desde el suroeste a unos 10 km/h, pero algunas ráfagas pueden superar los 30 km/h, así que se recomienda precaución. En resumen, hoy será un día caluroso con cielos claros y un ambiente relativamente húmedo, ideal para disfrutar de las horas al aire libre.

Valladolid: ambiente templado y nubes dispersas

El tiempo presenta un ambiente templado, con algunas nubes dispersas en el cielo a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es baja, lo que permite disfrutar de temperaturas que oscilarán entre 19 y 39 grados y un viento suave que dará un ligero frescor a la tarde.

Es un buen momento para salir a pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que las condiciones son ideales para una jornada tranquila. Aprovecha el día, ya que se prevé un ambiente agradable para relajarse y disfrutar de la ciudad.

Cielos nublados y probabilidad de lluvia en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos algo nublados y un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 19 grados. A medida que avanza el día, el viento del sur soplará a una velocidad moderada, lo que podría traer algunos cambios en el cielo y una ligera elevación en las temperaturas, alcanzando hasta 36 grados en la tarde. Sin embargo, hacia la tarde-noche, la probabilidad de lluvia aumentará, así que es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa ligera pero con posibilidad de abrigarse si el tiempo se enfría.

Palencia: aumento de nubes y posible lluvia

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a un aumento de la nubosidad a medida que avance la jornada. La mañana arranca fresca con temperaturas alrededor de 20 grados, pero conforme se acerque la tarde, el termómetro puede alcanzar los 38, generando un notable contraste térmico.

Sin embargo, la tarde-noche podría traer algunas precipitaciones puntuales, con una probabilidad del 20%. Además, no olviden llevar una chaqueta ligera, ya que el viento del sur soplará a unos 10 km/h, aportarando un toque fresco al ambiente.

Cielos despejados con posible lluvia en Ávila

Las primeras horas del día en Ávila se presentan con cielos mayormente despejados, brindando un ambiente fresco y agradable, ideal para un tranquilo inicio de jornada. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvias aumentará, especialmente por la tarde y la noche, junto con un ligero aumento en la sensación térmica que alcanzará los 35 grados.

Se recomienda vestirse con prendas ligeras y llevar un paraguas a mano, ya que, aunque las lluvias son inciertas, podrían hacer su aparición en cualquier momento. El viento del sureste soplará moderado, así que un gorro o pañuelo puede ser un buen complemento.

Segovia: nubes y chubascos a la vista

Las primeras horas traen un cielo suave y fresco que invita a disfrutar del inicio del día, con temperaturas que rondan los 23°C. Sin embargo, a medida que avance la jornada, las nubes comenzarán a ganar protagonismo y se esperan chubascos intermitentes desde media mañana, alcanzando su máxima intensidad por la tarde, cuando el termómetro puede llegar a los 37°C.

A medida que el viento sopla del sureste a unos 35 km/h, es recomendable no olvidar el paraguas si se planea estar al aire libre. Con una probabilidad del 80% de lluvia por la tarde-noche, es mejor resguardarse en casa más tarde, ya que la sensación térmica puede incrementarse considerablemente.

Cielo nublado y posibilidades de lluvia en Soria

La jornada comienza con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondan los 18 grados, ofreciendo un fresco despertar en Soria. A medida que avance la mañana, se sentirán suaves brisas del sur a una velocidad de hasta 20 km/h, proporcionando una sensación térmica agradable. Sin embargo, existe la posibilidad de que la tarde traiga consigo algunas lluvias, con un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 37 grados.

A medida que el sol se desplace en el cielo, el ambiente se tornará más cálido, aunque la sensación térmica podría rozar los 36 grados. La tarde-noche traerá consigo un cielo similar al de la mañana, con probabilidad de aguaceros, pero sin temperaturas extremas. Con 15 horas de luz, disfruta de lo que queda del día antes de que el sol se oculté a las 21:47.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET