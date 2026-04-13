España hace historia y firma un acuerdo inaudito con la NASA: Canarias, base de emergencias para misiones aeroespaciales

El Servicio Canario de Salud y la National Aeronautics and Space Administration (NASA) han oficializado su acuerdo de colaboración para que los centros hospitalarios canarios en Tenerife se conviertan «en zona referencia» frente a emergencias en el programa Artemis durante una visita en Canarias. Así lo ha señalado el director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya.

El director del Servicio Canario de Salud ha celebrado «la oportunidad» que supone para la zona el desarrollo del acuerdo internacional. Según indica, éste pone «en valor» el Servicio Canario de Salud y sus profesionales. «Nos han elegido como posible zona de referencia para una emergencia que abordaría lo que sería la costa oeste africana, la macaronesia y parte de la costa europea», ha dicho.

El Hospital Universitario de Canarias (HUC) y el Hospital de La Candelaria, en la isla de Tenerife, así como el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Salvamento Marítimo serían quienes prestasen colaboración desde la asistencia al rescate hasta la prestación de servicios sanitarios para la NASA.

Visita de la NASA en Canarias

Una delegación de la NASA, liderada por el director médico James D. Polk, ha recorrido las instalaciones del HUC en Canarias para valorar sus medios, así como su capacidad de respuesta, durante el acuerdo firmado. «Ya hemos firmado un acuerdo de colaboración. Ellos realizarán la visita y harán, en consecuencia, todos los requerimientos necesarios de cara a esa futura posibilidad», ha dicho Goya.

Según ha explicado, la NASA prevé realizar nueve misiones de Artemis. En su mayoría, «la llegada a tierra se producirá en la costa atlántica, por lo que Canarias sería su centro de referencia en esos casos».

La comitiva tuvo también oportunidad de conocer recursos sanitarios, tanto terrestres como aéreos. El recorrido comenzó en la cámara hiperbárrica, integrado en el SCS y bajo gestión de la empresa pública del Cabildo de Tenerife IMETISA. La delegación visitará las instalaciones del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y recorrerá los servicios de atención al accidentado: Urgencias, UVI y Traumatología, entre otros.