El Black Friday lo inunda todo, incluidos los supermercados en los que hacemos la compra habitualmente, en estos días algunos de ellos nos preparan grandes sorpresas. La tradición de aplicar grandes descuentos el viernes después del jueves de Acción de Gracias proviene de Estados Unidos. Este último jueves de noviembre marca el inicio de la cuenta atrás para vivir unas Navidades de lo más intensas. Recuperamos las reuniones familiares y lo hacemos con la mirada puesta a unos regalos o ingredientes gourmet que quizás encontramos más baratos en nuestros supermercados de confianza este Black Friday.

Estos son los supermercados que celebrarán el Black Friday

No todos los supermercados harán descuentos durante estos días. Algunos han decidido esperar un poco más o directamente no sumarse a esta campaña. No obstante, en la mayoría podremos encontrar grandes ofertas para conseguir que nuestro día a día sea mucho más barato, es cuestión de poner rumbo a estos supermercados.

Black Friday en Mercadona

Nuestro supermercado de confianza, Mercadona, no participará en esta campaña de descuentos. Podemos encontrar en él ya los packs para Navidad a muy buen precio, es imposible rebajar uno de sus clones de colonias más famosos que solo cuestan 9 euros presentado en una caja con sorpresas. Además, de sus productos o ingredientes Navideños a un precio que igualmente sorprenderá.

Lidl hace Black Friday

Los descuentos de Lidl en su Black Friday se aplican durante la Black Week. Hay productos que son sorprendentes como una super cafetera a mitad de precio o elementos de decoración tirados de precio. En su tienda online o en los supermercados, podemos hacernos con buenos descuentos que no debemos dejar escapar para prepararnos para la Navidad sin gastar demasiado dinero.

Black Friday en los supermercados de El Corte Inglés

Los cheques regalos ya son una realidad en los supermercados de El Corte Inglés. En ellos encontramos productos de muy buena calidad para nuestras fiestas o cuidado de toda la familia. Lo mejor de lo mejor lo encontraremos en El Corte Inglés y para esta Navidad podemos empezar a preparar nuestra despensa por muy poco dinero. A medida que se acerque el 26 aparecerán más descuentos y oportunidades por las que merece la pena aún más, ir a estos supermercados.

Carrefour vive su Black Friday

Con un pre Black Friday que está causando estragos entre sus clientes, Carrefour lleva días aplicando descuentos que arrancan desde un 30% al precio total del producto. En la sección de televisores ya hay colas esperando encontrar la que marque la diferencia. A mitad de precio está vendiendo Carrefour productos que necesitamos para nuestra casa, a la espera de que publique el catálogo definitivo de descuentos de esta semana.