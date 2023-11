Que no te engañen: las tiendas usan estos trucos para que compres en el Black Friday

El Black Friday está a la vuelta de la esquina, las tiendas usan una serie de trucos para que compres durante estos días. La costumbre que llega de Estados Unidos y se basa en esos días en los que previos a la Navidad se compran los regalos. Aprovechando el Acción de Gracias que es cuando se reúnen todas las familias. De esta manera las tiendas venden en un mes de noviembre en el que no hay ninguna celebración importante, por lo que hacen caja, aplicando descuentos y alguno de estos trucos.

Las tiendas usan estos trucos para que compres en el Black Friday

Las tiendas ya se preparan para aplicar un Black Friday que tiene sus trucos y que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante. Cada euro cuenta y en cierta manera es el responsable de que podamos conseguir ofertas que nos vienen bien, pero también que compremos de forma desmesurada. Según los expertos hay tres trucos que vamos a ver este Black Friday.

Pensar que nunca lo podrás tener tan barato. Esos descuentos increíbles nos hacen pensar que lo necesitemos o no, nunca será tan barato. Es decir, es posible que este año no necesites ninguna chaqueta, pero la marca que te gusta ha lanzado una importante oferta. Por lo que, aunque no lo necesitas, te planteas comprar por el simple hecho de que se vende a un precio que es más bajo que el habitual.

El Black Friday es el buffet libre de las compras. El ser humano cuando ve descuentos o está todo rebajado no para hasta que ya no puede más. Como el Buffet Libre que invita a comerse todas las gambas, langostinos y mariscos de forma compulsiva. El efecto de ver todo barato, hace que se compre sin ganas, de la misma forma que se come ya sin hambre, solo por el hecho que se ha pagado barato.

El efecto rebaño también está presente en el Black Friday. Es importante este efecto ya que influye en la mayoría de las compras. Todo el mundo compra, por lo que se debe comprar este día, hay personas que ni se plantean los motivos o lo que necesitan, como lo hacen los demás, ellos también.

Pero también hay personas que no gastan ni un euro, pese a las ofertas tentadoras de las tiendas, no caen en ellas.