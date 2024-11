La deslucida despedida de Nadal vista por su entorno: «Se sabía con antelación y fue fría»

«Todo fue un poco desaliñado y cutre», resumía Carlos Moyá, entrenador de Rafa Nadal. «Me esperaba algo que estuviera a la altura de la carrera de mi sobrino», aseguraba Toni Nadal, tío y ex entrenador de Rafa. «Fue frío. Eché en falta a bastante gente», describió David Ferrer, capitán del equipo español. «La situación tampoco acompañó», recuerda Feliciano López, director de las Finales a 8 de la Copa Davis.

Cuatro testimonios con un denominador común: la deslucida despedida a Rafa Nadal. Uno de los mejores, sino el mejor, deportista español de la historia. Su final fue descafeinado por su derrota en la pista y deslucido por las prisas con las que se llevó todo a cabo. A trompicones. Probablemente porque nadie, o muy pocos, contemplaban las posibilidad de que España fuese borrada del mapa a las primeras de cambio.

Eso le ocurrió a los Djokovic, Toni Nadal, Pau Gasol, Roger Federer.. que no estuvieron presentes en el Martín Carpena. El homenaje a Rafa estaba fijado para el martes o viernes, después de la primera o segunda eliminatoria de España. Nunca para el domingo, día de la final. Se entendía que el último partido se debía festejar la Ensaladera ganada o consolar por haberse quedado en la orilla.

Lo que estaba claro desde hace meses era que la despedida producir, se iba a producir durante la semana de competición de la Davis. Antes o después. Por ello, por lo esperado que era, el homenaje generó críticas al no responder a las expectativas del homenajeado. Ganador de 92 títulos ATP, 22 de ellos Grand Slam, cinco Copa Davis y dos oros olímpicos. Casi nada.

«No fue un homenaje a la altura de Rafa. A mí me gusta que en estos actos haya imágenes, me hubiera gustado ver imágenes de Rafael ganando la Copa Davis de Sevilla, en el torneo de Madrid, de Roland Garros o Wimbledon… Esto crea más emoción. No pretendo criticar a nadie. A mí me hubiera gustado más algo diferente, a la altura de su carrera», inició Toni.

«Agradezco como familiar y como ex entrenador de Rafael el detalle que tuvieron y la buena intención. Después, bueno, me hubiera gustado más otra cosa. Hoy en día se pueden hacer actos mucho más emotivos mezclando música con las imágenes y Rafael es un tipo que sus imágenes transmiten pasión y emoción. Si hubieran hecho esto, habría quedado más a la altura», añadió.

Carlos Moyá, también crítico con el homenaje, prima a Nadal por encima de la deslucida despedida.»No es momento de culpar a nadie, pero la sensación que nos queda a todos es fue un poco desaliñado y cutre. Es verdad que era martes y muy tarde, pero esto es el deporte y se sabía con antelación que si España perdía, Rafa se retiraba. Él se encuentra bien, está por encima de todo esto».