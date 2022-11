A la hora de buscar tener un bebé, el afán por saber el resultado de la prueba es enorme. Pero incluso cuando temes un embarazo no deseado , no puedes esperar para leer la respuesta de la línea que marque si el test es positivo o negativo. A veces, sin embargo, el resultado no es tan claro y te deja con más dudas que certezas: es el caso de las líneas muy tenues o las llamadas «línea de evaporación», líneas finas e incoloras que muchas veces son difíciles de distinguir de la positividad. Os explicamos a continuación qué es una línea de evaporación en una prueba de embarazo, porqué se produce y cómo se debe interpretar.

¿Qué es una línea de evaporación en una prueba de embarazo?

Una línea de evaporación es una raya clara e incolora que aparece donde debería estar la línea positiva en una prueba de embarazo .

Al principio del embarazo, puede haber muy poca beta hCG en la orina y, por lo tanto, la línea que indica un resultado positivo puede ser débil. Pero incluso una línea positiva tenue tiene color y esto es lo que la distingue de una línea de evaporación, que es incolora.

Cualquier coloración en una línea positiva indica embarazo, mientras que una línea de evaporación no indica embarazo. Estas líneas a menudo ocurren cuando una persona verificó el resultado demasiado tarde o realizó la prueba incorrectamente. Si una persona ve una línea de evaporación, el resultado de la prueba es nulo; puede ser negativo o puede ser demasiado pronto para que se detecte la hormona hCG.

Debido a esto, aparece una línea de evaporación, es mejor realizar otra prueba para obtener un resultado preciso.

Una línea en la prueba de embarazo puede ser una línea de evaporación si:

Han pasado más de 10 minutos desde que se realizó la prueba;

El signo es tenue e incoloro y se asemeja a una mancha de agua;

la marca no tiene tinte visible.

Incluso si la línea de control de la prueba no cambia de color, significa que la prueba ha fallado.

¿Por qué aparece una línea de evaporación?

Digamos de inmediato que las líneas de evaporación son un fenómeno muy raro. Leer una línea de evaporación sobre una prueba de embarazo no es nada común y generalmente sucede porque la prueba no se realizó correctamente.

Las razones más frecuentes son dos:

Lectura del resultado de la prueba más allá del tiempo máximo indicado;

máximo indicado; La prueba se mojó demasiado y no da resultado.

La mayoría de las pruebas están diseñadas para leerse de tres a cinco minutos después de ejecutarse , por lo que las pruebas todavía están húmedas cuando se leen. Después de este tiempo, la orina en la prueba se seca.

A veces, una parte de la tinta utilizada para mostrar el resultado de la prueba queda «atrapada»: a medida que la orina se evapora, la tinta sale a la superficie y se hace visible, aunque no tome la coloración característica de las líneas u otras líneas.

¿Qué hacer cuando ocurre?

Si has realizado una prueba y has notado una línea de evaporación, o tienes dudas de que pueda ser una línea de evaporación pero no estás seguro, lo mejor que puedes hacer es esperar unos días y repetir la prueba o acudir al médico para solicitar un test o análisis de sangre que determine si existe o no embarazo.