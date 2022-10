Si estás a la búsqueda de un nombre para tu bebé y ya sabes qué va a ser un niño, puede que estés pensando en elegir uno nombre que sea tendencia o tal vez te gustan más los nombres tradicionales o también aquellos que se ponen mucho ahora porque son nombres extranjeros, pero ¿has pensado en elegir una letra y a partir de esta ver qué nombres pueden surgir? En esta ocasión nos fijamos en una letra cuya pronunciación tiene mucha fuerza y que puede dar pie a nombres con gran sonido para el bebé. Descubre ahora 10 nombres que empiezan por R para niño.

Nombres con R para niño

Por fin has salido de dudas. La última ecografía a la que te has sometido ha dejado patente que vas a tener un varón y ahí se presenta un problema porque, mientras que barajabas varios nombres en caso de que fuera niña, en este caso no habías pensado nada. Esa noticia te hará ponerte las pilas y comenzar a buscar alternativas. Y en ese caso te resultará de utilidad este artículo, ya que, continuando con nuestra serie de nombres cortos, descubrirás varios para chico que empiezan por la letra R. Quizás entre estos se encuentre el que tú necesitas: