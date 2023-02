El mejor cepillo de dientes eléctrico para niños: ¿cuál elegir?

El mejor cepillo de dientes eléctrico para niños debe cumplir unos requisitos específicos. Este tipo de producto es particularmente útil e importante. Numerosos estudios han demostrado que es mucho más eficaz que un cepillo de dientes manual de modo que si has decidido que tus hijos se cepillen los dientes con este tipo de cepillo dental te guiamos para que sepas cuál elegir.

El mejor cepillo de dientes eléctrico para niños

Si no conoces sus beneficios, nosotros nos encargamos de explicarte ahora cuáles son. El cepillo de dientes eléctrico, gracias a sus movimientos, hace el trabajo por tus hijos.

Con el cepillo de dientes manual, en cambio, es necesario dirigir el cepillo de dientes específicamente y hacer movimientos particulares. Además, puede que los niños se cansen antes y con ello que pongan todo tipo de excusas para no cepillarse los dientes, algo que con el eléctrico es más difícil que pase.

El cepillo de dientes eléctrico, además, envuelve perfectamente cada diente y elimina la suciedad de su superficie de forma perfecta. Si sus hijos tienen la edad suficiente para usar un cepillo de dientes eléctrico, te recomendamos entonces enfáticamente que compre uno que cumpla con los siguientes requisitos.

¿A qué edad comenzar con el cepillo eléctrico?

Pero ¿cuál es esa edad? Puede que encuentres que en el mercado existen cepillos eléctricos para niños a partir de 3 años, pero los dentistas y expertos no los recomiendan ya que es posible que el niño no sepa manejarlo todavía bien y no le saque todo el partido. Por ello se recomienda esperar al menos hasta los 5 o 6 años y ver qué el niño además ya sabe usar bien el manual.

¿Cuál cepillo eléctrico debo elegir?

El cepillo de dientes eléctrico por excelencia debe tener cerdas que no sean agresivas y que no sean ni demasiado blandas ni demasiado duras .

En el mercado también es posible encontrar cabezales de cepillos aptos para niños con encías sensibles, con el fin de adoptar una limpieza más delicada pero igualmente eficaz.

Además, algunos niños pueden no tolerar la sensación de vibración de algunos cepillos de dientes. En este caso, algunos productos están equipados con cabezales que giran pero no vibran , eliminando así ciertas molestias.

También asegúrat de comprar un cepillo de dientes que tenga una vida útil bastante larga (además de una carga rápida) y que venga con cabezales de repuesto fácilmente disponibles .

Oral-B y Philips Sonicare son las marcas por excelencia. Puedes encontrar numerosos cepillos de dientes a precios asequibles, pudiendo incluso aprovecharte en ocasiones de descuentos especialmente atractivos.

Así que aprovéchalo cuanto antes. Un cepillo de dientes eléctrico es el aliado perfecto para niños, jóvenes y mayores y nunca debe subestimarse.