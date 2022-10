¿Alguna vez te has preguntado qué causa el hipo en los bebés ? El hipo es parte de un sistema nervioso inmaduro. En el útero, los bebés practican la respiración tragando líquido amniótico y haciendo un ejercicio programado de los músculos inspiratorios pero eso no quiere decir que no tengan hipo, algo que de hecho es normal y también se repite mucho una vez han nacido. Descubramos más sobre el hipo del bebé, cuándo se produce y cuánto suele durar.

Hipo del bebé: Todo lo que necesitas saber

Los recién nacidos son conocidos por movimientos bruscos cuando su sistema nervioso aún se está desarrollando después del nacimiento. Movimientos que de hecho, son lo que llamamos hipo y que suele producirse cuando acaban de comer. De todos modos con el tiempo, el diafragma aprende relajarse, generalmente alrededor de los 4 a 6 meses de edad de modo que esos episodios de hipo que le cogen a veces a tu bebé, irán pasando poco a poco y se producirán cada vez menos.

¿Qué es el hipo?

El término médico para el hipo es singultus, que deriva del latín “singult”, que significa “recuperar el aliento mientras se llora”. El hipo es un espasmo involuntario del diafragma, el gran músculo en forma de cúpula que separa el tórax del abdomen, y de los músculos intercostales, los músculos entre las costillas. Esta contracción provoca la inspiración y termina con el cierre brusco de la glotis, la apertura entre las cuerdas vocales. Este mecanismo genera el característico sonido «hip».

¿Cuánto dura el hipo?

El hipo suele durar desde unos pocos minutos hasta un par de horas . Los ataques de hipo agudo, definidos como aquellos que duran menos de 48 horas, suelen ser autolimitados y benignos. Sin embargo, el hipo persistente (que dura más de dos días) y el hipo intratable (que dura un mes) son mucho más raros.

¿El hipo es dañino?

Afortunadamente, el hipo en los bebés casi siempre es inofensivo , temporal y desaparece por sí solo. Si bien no es necesario hacer nada para curar el hipo, algunos cuidadores se preguntan si hay algo que puedan hacer para ayudar a limitarlo. padres, se pueden encontrar cientos de supuestas «curas» para el hipo en Internet, muchas de las cuales no tienen base científica y son francamente absurdas. Sin embargo, algunas maniobras pueden ser efectivas ya que están diseñadas para interrumpir la función respiratoria normal y aumentar la presión parcial de dióxido de carbono, estimular la nasofaringe o la úvula, estimular el nervio vago o aliviar la irritación del diafragma. De todos modos es mejor que no las pongamos en práctica en el caso de los bebés y sencillamente dejar que pase.

Y en el caso de que se repita muy a menudo y desees encontrar una solución, para ayudar a que el hipo desaparezca cuando por ejemplo el pequeño acaba de comer, simplemente vuelve a colocar al bebé en el pecho o devuélvele al biberón. Por otro lado si lo usa, el chupete también puede ser una valiosa ayuda.