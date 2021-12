Ahora que se acerca la Navidad, van a ser muchas las conversaciones que se produzcan durante la cena de Nochebuena o la comida de Navidad. Conversaciones en las que participará toda la familia pero en el caso de tener hijos adolescentes, seguramente acabarán recibiendo algún comentario que puede molestarles o incluso que les avergüence por lo que será bueno conocer las frases que NO se deben decir a los adolescentes durante las cenas con familiares.

Las frases que NO se deben decir a los adolescentes durante las cenas con familiares

Puede que sea imposible frenar las lenguas de tíos, abuelos, primos y familiares, pero el cambio puede empezar por nosotros: si somos los primeros que durante las vacaciones ( y en general durante las cenas y almuerzos familiares) evitamos decir estas frases a los adolescentes presentes, y si empezamos a señalar a los demás que son un poco inapropiadas y que pueden incomodar a las personas, podemos ayudar a crear reuniones más inclusivas, menos ambientes críticos y más armoniosos , evitando desencadenar emociones negativas en las personas que, sobre todo, están atravesando un período extraño y difícil de su vida, es decir, los adolescentes.y preadolescentes (preadolescentes).

¿No comes eso? / Ah, ¿todavía quieres comer más? / ¿Has engordado algunos kilos? / ¡Eres un palillo de dientes!

Los trastornos alimenticios son una tragedia de nuestro tiempo por lo que hablar del aspecto de alguien que en definitiva, sigue desarrollándose pero que además está descubriendo su propio cuerpo, es algo peligroso y determinadas frases son desencadenantes o provocan malestar, y pueden ayudar a incrementar el riesgo de trastornos alimentarios, especialmente en una época de la vida en la que los cambios corporales suponen una dificultad y malestar. Por lo tanto, evitemos comentarios no solo sobre el cuerpo de los adolescentes, sino también sobre la cantidad de comida que comen o que no.

También es una buena idea hablar primero con otros familiares sobre esto, especialmente si ya existe un problema con la comida.

¡Las espinillas pasarán!

Suena como una frase empática y cercana, ¡pero no lo es! Tampoco lo es ninguna oración que se centre en lo que podría ser un problema físico para la otra persona. Tal vez no lo sea, ¡pero no lo demos por sentado! Especialmente en este caso: durante la adolescencia el acné o simples granos te incomodan y una frase de este tipo, incluso con buenas intenciones , hace que los niños y niñas comprendan que sus defectos también son claramente visibles para los demás y que para otros esto es un problema o al menos, algo reseñable o que comentar.

¿Es eso un bigote?

Ídem: siempre hablamos de cambios corporales y para los adolescentes es muy vergonzoso.

¿Ya tienes novio/a?

Esto también es vergonzoso . No solo porque los adolescentes no quieren hablar de ello (si lo hacen de forma espontánea, ¡que así sea!), Sino también porque en la mayoría de los casos la pregunta se hace en un sentido heteronormativo , asumiendo que los niños y niñas se sienten atraídos por alguien del sexo opuesto.

Las frases que sí es bueno decir

¿Parece que todo está prohibido? Bueno no del todo. Una vez que entiendes que una frase puede herir o provocar emociones difíciles, es normal evitar ciertos comentarios. ¿Pero qué decir entonces?

Además del clásico «¡Te veo bien!», Una cosa buena con los adolescentes durante las vacaciones y los almuerzos con amigos es escucharlos e interesarse por ellos.

¿Cosas que preguntar? Ellos son diferentes. Por ejemplo, cuáles son los libros que están leyendo, las series de televisión que triunfan ahora entre los jóvenes, sus lugares favoritos para comprar, deportes, escuela, las películas que les gustaría ver, equipos de fútbol que siguen… O también podemos explicarles cosas de nuestra juventud si sale a colación ya que en definitiva lo mejor es hablar y escucharlos sin más aunque teniendo en cuenta sus sentimientos y la delicadeza de la fase en la que se encuentran.