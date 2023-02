La prueba de embarazo es importante, y decisiva, para saber si se ha producido o no la concepción. En caso positivo, puede que quieras guardarla como recuerdo, mucha gente lo hace, pero en el caso de que decidas tirarla, o si sale negativa y no la vas a guardar debes saber dónde tirar la prueba de embarazo de la forma correcta y también, cómo tirarla en el caso de que no desees que nadie sepa que has hecho un test para saber si estás embarazada o no.

Dónde tirar la prueba de embarazo

Saber dónde tirar la prueba de embarazo muchas veces puede dejar muchas dudas. Has comprado el producto, seguiste todos los pasos esenciales y ya has visto los resultados. Pero ahora, ¿dónde tirar este palo? ¿Se puede tirar a cualquier parte? ¿Puedes ocultarlo para que otras personas no se den cuenta?. Te damos ahora una serie de consejos para proceder de forma correcta y si lo deseas, discreta.

Envolver en papel de seda

Dado que los residuos de orina pueden contaminar el contenedor y todo lo que contiene, te recomendamos que laves primero el test con agua corriente. De esta forma, todos los gérmenes y bacterias serán solo un recuerdo lejano y podrá desechar la prueba de forma segura. Después de lavarlo, lo envuelves en papel de seda para que pueda absorber el exceso de agua, luego lo tiras a la basura de desperdicio o residuos habitual.

Cuidado si el test es digital

En el caso de que sea un test o prueba digital de última generación es necesario que lo lleves a un punto limpio. Llevan pila por lo que no será bueno echarlo en el contenedor gris. En las farmacias o en áreas comerciales puedes encontrar este tipo de contenedores, pero en el caso de que no lo encuentres, llévalo al punto verde de tu barrio y te indicarán donde se debe tirar.

Lleva una bolsa sellable

Ya sea que la prueba haya sido enjuagada o no, recomendamos colocarla dentro de una bolsa sellable . ¿Recuerdas las bolsas transparentes para congelar? Esas están bien.

Haz un buen nudo y luego puedes tirar la prueba con seguridad al contenedor gris.

Sin embargo, antes de continuar, intenta secar el palo tanto como sea posible. De esta manera la orina se evaporará .

¿Cómo ocultar la prueba de embarazo?

Si no deseas que el contenido sea visible para los demás, puedes envolver el palito con servilletas y luego con una envoltura de plástico para arreglar todo.

Introduce el test dentro de una bolsa zip y rellénalo con servilletas y pañuelos, para que se esconda bien.

¿Se puede tirar la prueba por el inodoro?

Absolutamente no. Correrías el riesgo de bloquearlo y crear un daño bastante incómodo.