Cuándo evitar la lactancia: síntomas y causas

Hay algunas circunstancias en las que se debe evitar la lactancia materna . Siempre se debe consultar al ginecólogo, partera o pediatra si se encuentra en alguna de estas categorías o si tienes otros problemas con la lactancia. Elegir si amamantar o no a tu bebé es una decisión personal, pero eso no significa que tenga que enfrentar obstáculos sola. Puede que se den situaciones en las que no se recomienda de modo que será bueno reconocerlas. Descubramos ahora, cuándo evitar la lactancia con sus síntomas y causas.

¿Cuándo evitar la lactancia materna?

A pesar de que la lactancia materna es sin duda, la mejor alimentación que le podemos ofrecer a nuestro bebé, lo cierto es que hay ocasiones o circunstancias en las que esa posibilidad se reduce del todo. Es el caso por ejemplo de que la madre tenga un virus que puede pasar a través de la leche materna. Por ejemplo, si una madre se ha infectado con el VIH (o tiene SIDA ) o con tuberculosis . O el virus linfotrópico de células T humanas tipo I o II. Estas madres no deben amamantar a sus bebés porque estos virus pueden pasar de ellas a sus bebés a través de la leche materna.

Otras razones por las que evitar la lactancia materna, son estas que os explicamos a continuación:

Madres que toman ciertos medicamentos o tratamientos

Se aconseja a las madres que toman medicamentos de quimioterapia contra el cáncer o que se someten a radioterapia que no amamanten. Además, es posible que las madres que toman ciertos medicamentos para la migraña, la ansiedad o los trastornos del sueño no puedan amamantar a sus bebés. En general, las madres que toman cualquier tipo de medicamento (incluidos los de venta libre) deben consultar a su pediatra antes de amamantar a su bebé.

El niño es diagnosticado con galactosemia

La galactosemia es una enfermedad genética rara. Inhibe que el cuerpo digiera un azúcar simple llamado galactosa, que prevalece en la leche materna. Los niños con galactosemia deben seguir una dieta estricta libre de lactosa y galactosa.

El niño no puede crecer

La falta de crecimiento es un término que se usa para describir un crecimiento inadecuado o la incapacidad de mantener el crecimiento y es un signo de desnutrición. Muchas cosas diferentes pueden causar fallas en el crecimiento. En algunos casos de bebés amamantados, la causa puede ser una ingesta insuficiente de calorías de la leche a través de la lactancia. En estos casos, con la ayuda de expertos calificados (como un especialista en lactancia o un pediatra), los niños generalmente pueden superar la razón subyacente del retraso en el crecimiento.

Sin embargo, en algunos casos, puede ser mejor para la mamá y el bebé comenzar a complementar con leche de fórmula . Tú y tu equipo de expertos podéis determinar qué curso de acción es mejor para ti y para tu bebé.

Cuando todo es demasiado

Para algunas madres, amamantar puede ser una de las experiencias más desafiantes de su vida. Por mucho que quieran amamantar, las cosas no salen según lo planeado. Las mujeres pueden enfrentar muchas dificultades que pueden hacer intolerable la lactancia materna. Estos incluyen mastitis recurrente, pezones agrietados y sangrantes, baja producción de leche , depresión posparto severa, etc.

Si bien las madres pueden superar la mayoría de estos obstáculos con el apoyo adecuado de un especialista en lactancia o un médico, a veces la lucha es demasiado. La culpa puede ser abrumadora cuando sientes que estás fallando en algo que crees que debería surgir naturalmente. Sin embargo, no debes sentirte culpable por ello. Hoy en día el bebé puede alimentarse sin problema con leche de fórmula y debes pensar que procurarle la mejor alimentación es lo más importante.