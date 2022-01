Uno de los mayores objetivos o deseos de las nuevas madres es encontrar la mejor manera de volver a tener el cuerpo que tenían antes del embarazo Pero, ¿Cómo volver a estar en forma tras el parto? Correr es perfecto por varias razones y a continuación, te explicamos cómo hacerlo con seis consejos que verás que son de lo más apropiados.

Volver a estar en forma tras el parto

Correr es una de las actividades que se puede practicar sin limitaciones de tiempo y sin tener el compromiso del gimnasio y también es posible hacerlo en compañía de tus pequeños, además de ser una excelente actividad para recuperar el tono y la elasticidad en la zona del vientre, glúteos y piernas .

Estos son algunos consejos para recuperarse o correr después del embarazo.

Comenzando paso a paso

Recuerda que no tomaste vacaciones, pero diste a luz a un niño y esto sigue siendo un compromiso importante para el cuerpo. Así que no creas que volver a estar en forma después del parto es en pocos días y que puedes empezar al 100% inmediatamente. No hay que hacer todo de inmediato , pero sí poco a poco: empezar con metas concretas, 15 minutos para los primeros días ya es un buen resultado. Los primeros tiempos pueden alargarse los siguientes días, y si te sientes cansada, no te fuerces, por favor.

Lleva a tu pequeño contigo

¿Qué hay más bonito que compartir actividad física con tu hijo? Es perfecto para ti para ponerte en forma después de dar a luz y para él que se acostumbra a estar al aire libre y tal vez respira ganas de hacer ejercicio. Sobre todo las primeras veces, las primeras «carreras», no son tan exigentes y no entrenas para el maratón, por lo que también puedes correr tranquila empujando la silla de ruedas .

Prueba ropa y calzado

El primer embarazo cambia muchas cosas. Si quizás la ropa que usabas antes de la gestación te queda bien aunque tengas unos kilitos de más, con las zapatillas deportivas puede pasar otra cosa. Pruébalas en casa y mira cómo te quedan, comprueba que contienen y sujetan el pie correctamente y si sientes que hay algo mal, mejor cámbialas.

Alterna con ejercicios

Para recuperar mejor la forma después del parto, no corras inmediatamente durante todo el tiempo que quieras dedicar al entrenamiento, sino que empieza con algunos ejercicios de calentamiento, corre durante 5 minutos y, sobre todo los primeros días, alterna con algunos minutos de «fitwalk» o caminar y ejercicios de respiración. Esto es para acostumbrar tu cuerpo al esfuerzo físico que requiere correr.

Corre en compañía

Encuentra un compañero o una compañera de jogging, incluso mejor más de uno. Quizá las nuevas mamás con las que has compartido los diferentes cursos de preparación al parto y ahora están en las mismas condiciones que tú queriendo volver a estar en forma después de dar a luz.

Apúntate a una carrera

Con tiempos razonables, apúntate a una carrera pequeña, hay muchas de caminatas, medias maratones, carreras no competitivas. Date 4 o 5 meses para permitirte medirte y entender a dónde has llegado. Este plazo te estimulará a entrenar adecuadamente.