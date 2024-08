Confirmado por expertos: fumar una sola vez en el embarazo puede causar daños irreversibles a tu bebé

El tabaco es una de esas sustancias de la que todos sabemos que es altamente perjudicial para nuestra salud, pero cuyos efectos a veces subestimamos, especialmente cuando se trata del embarazo. Si bien la mayoría de las personas asocian el tabaquismo con problemas respiratorios o enfermedades crónicas a largo plazo, pocos comprenden completamente el alcance del daño que puede causar a un bebé que se está desarrollando dentro del vientre materno. De hecho la ciencia ya ha confirmado que el simple hecho de fumar un cigarrillo en el embarazo puede tener consecuencias devastadoras para el desarrollo de un niño que aún no ha nacido, y lo peor es que, en muchos casos, esos daños son irreversibles.

Cuando hablamos del embarazo, hablamos de un periodo que aunque se afronta de forma normal no deja de ser algo delicado y de hecho es también un periodo el que cada decisión cuenta. Todo lo que una madre come, bebe o, en este caso, inhala, tiene un impacto directo en su bebé. Sin embargo, aún existen mitos que minimizan los riesgos del tabaquismo leve durante el embarazo. Algunas mujeres creen que fumar ocasionalmente o reducir la cantidad de cigarrillos es suficiente para proteger a su bebé, pero la ciencia es clara: no hay una cantidad segura. Incluso un cigarrillo puede alterar procesos críticos en el desarrollo del feto, afectando órganos vitales como el cerebro y los pulmones, y aumentando el riesgo de problemas graves de salud desde el momento del nacimiento. Sabemos que la tentación de encender un cigarrillo en momentos de estrés o ansiedad puede ser fuerte y más cuando se es fumador y especialmente durante el embarazo, que no deja de ser un período lleno de cambios físicos y emocionales. Sin embargo, los riesgos son demasiado grandes. Un estudio reciente ha confirmado que fumar, incluso en cantidades mínimas, puede desencadenar efectos negativos que podrían durar toda la vida.

Los riesgos de fumar incluso una sola vez en el embarazo

Los estudios sobre fumar que se han hecho en los últimos años, han sido contundentes al demostrar que el tabaco es perjudicial en cualquier etapa de la vida, pero su impacto durante el embarazo es especialmente grave. Se ha comprobado que las mujeres que fuman durante el embarazo tienen un mayor riesgo de dar a luz a bebés con bajo peso, sufrir partos prematuros y enfrentar complicaciones neonatales que pueden requerir cuidados intensivos. Lo que muchas personas no comprenden es que estos riesgos no se limitan sólo a las mujeres que fuman una cajetilla diaria; incluso aquellas que fuman solo uno o dos cigarrillos al día están exponiendo a sus hijos a un peligro considerable.

El tabaco afecta al feto desde diferentes ángulos. En primer lugar, disminuye la cantidad de oxígeno que llega al bebé a través de la placenta. El monóxido de carbono y la nicotina, presentes en los cigarrillos, restringen el flujo de oxígeno, lo que puede causar daños en el cerebro, el corazón y otros órganos vitales en desarrollo. Esto explica por qué tantos bebés nacidos de madres fumadoras enfrentan problemas respiratorios, dificultades para alimentarse y retrasos en su desarrollo neurológico. No importa si el cigarrillo es ocasional; los efectos pueden ser igualmente devastadores.

El estudio más reciente sobre fumar en el embarazo

Un estudio reciente publicado en el Journal of Epidemiology and Community Health confirmó lo que muchos expertos en salud ya sospechaban: no existe una cantidad segura de tabaco que se pueda consumir durante el embarazo. Este estudio, que analizó más de 12 millones de nacimientos en los Estados Unidos, mostró que incluso las madres que fumaban sólo uno o dos cigarrillos al día aumentaban significativamente el riesgo de problemas de salud graves en sus recién nacidos. Estos problemas incluyen desde la necesidad de ventilación asistida inmediata a ventilación durante más de 6 horas, así como ingreso en la UCI para ventilación mecánica continua, terapia de reemplazo de surfactante, así como la presencia de casos de sospecha de sepsis, convulsiones o problemas neurológicos graves.

Pero lo que estos hallazgos sean particularmente alarmantes es que el tabaquismo leve, que muchas mujeres podrían considerar inofensivo, resultó tener efectos tan graves como el tabaquismo intenso. Por ejemplo, el estudio reveló que las madres que fumaban entre uno y dos cigarrillos al día tenían un 16% más de probabilidades de que su bebé presentara problemas de salud neonatales graves. Y este riesgo sólo aumenta con la cantidad de cigarrillos consumidos. Las madres que fumaban 20 o más cigarrillos al día tenían hasta un 31% más de probabilidades de enfrentar complicaciones significativas en la salud de su bebé.

Incluso fumar antes del embarazo, puede ser un riesgo. El estudio reflejó que en los casos de las futuras madres que fumaron antes del embarazo, hubo un 27 % más de riesgo de tener más de un problema de salud neonatal grave.

De este modo, en comparación con las mujeres embarazadas que no fumaron en absoluto, fumar antes del embarazo y durante cualquier momento del mismo sin importar la cantidad, pone a los recién nacidos en mayor riesgo de tener más de un problema de salud.