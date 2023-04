Cómo evitar el estrés durante el embarazo: las 7 claves para conseguirlo

El estrés materno experimentado durante los diferentes períodos de gestación parece estar relacionado con un mayor riesgo del niño de desarrollar enfermedades neuropsiquiátricas, cardiovasculares y metabólicas en la vejez. Así lo han demostrado varios estudios, por lo que será bueno saber cómo evitar el estrés durante el embarazo, con las 7 estrategias a seguir, que resultan clave.

Cómo evitar el estrés en el embarazo

Un estudio de 2017 publicado en el Journal of Pediatric Child Health titulado «El estrés materno durante el embarazo y los resultados del desarrollo neurológico de los niños durante los primeros 2 años de vida» encontró que los altos niveles de estrés durante el embarazo pueden tener efectos negativos en el desarrollo psicomotor del niño, como por ejemplo, un índice APGAR bajo, así como aumentar el riesgo de trastornos psiquiátricos más adelante en la vida.

El mismo estudio demostró además que la frecuencia cardíaca fetal y la actividad motora fetal se redujeron debido a la relajación y, por lo tanto, se interpretaron como un mejor resultado, por lo que si estás embarazada y te preocupa el estrés que puedes estar sintiendo, nada como elegir estas 7 claves para evitar estresarse en el embarazo.

Un masaje de embarazo

Después del primer trimestre, un masaje puede ser una excelente idea para relajarse, soltar tensiones y aliviar posibles dolores asociados al aumento de peso, al cambio de postura y, en general, relacionados con el embarazo y, en ocasiones, incluso con la dificultad para dormir bien.

Muchos especialistas y centros de estética ofrecen masajes específicos para embarazadas, que pueden afectar a todo el cuerpo o solo a algunas zonas. Si quieres un tipo de masaje menos exigente pero muy relajante, prueba la reflexología podal, que se centra en los pies para aliviar todo el cuerpo.

Yoga prenatal

El ejercicio es una gran manera de liberar el estrés. Un paseo es siempre la solución más sencilla pero, si tus condiciones te lo permiten y el embarazo transcurre fisiológicamente, el yoga prenatal -en el que se realizan ejercicios adecuados para este período- es una excelente forma de mimar cuerpo y mente . El yoga también es excelente después del parto (obviamente después de recibir el visto bueno del médico) para recuperarse, quizás junto con el bebé.

Meditación

Cuando se trata de relajación, la «meditación» es siempre una de las respuestas, y hay una razón. Aprender a meditar te permite ordenar tus pensamientos, abandonarte y alcanzar un profundo nivel de relajación , a la vez que nos ayuda a navegar por los complejos sentimientos que caracterizan este período.

Un tratamiento de belleza

Ya sea una sesión de peluquería (después del primer trimestre también es posible teñirse, siempre que sea sin amoníaco ) o una simple manicura y pedicura, dedicarte un momento puede ayudarte a relajarte.

Si optas por la segunda opción, ten cuidado de seleccionar un centro de confianza, porque es fundamental que las herramientas estén perfectamente esterilizadas para evitar el riesgo de infección (es mejor evitar cortar demasiado las cutículas en esta etapa).

Si estás intentando ahorrar para la llegada del bebé, estás descansando o simplemente no tienes ganas de salir, esto no significa que tengas que renunciar a un momento para ti: pídele a ti o a tu pareja que compre un esmalte de uñas de tu color favorito y pinta tus uñas (¡especialmente las de tus pies si tu bulto te impide alcanzarlas!). Puede que no tengas un resultado de salón, pero puede ser un momento divertido e íntimo para compartir.

Acupuntura

A menudo hablamos de acupuntura en relación con la fertilidad o en las últimas etapas del embarazo, porque a menudo se sugiere como un remedio para ayudar a los bebés que no quieren darse la vuelta. Sin embargo, la acupuntura también puede ser útil para relajarse durante el embarazo y también ayudar a reducir el dolor.

Come bien

El equilibrio también viene de lo que comemos. Criar a un humano es mucho trabajo, por lo que es importante garantizar una buena combinación de alimentos saludables (y mucha agua) . Recibir los nutrientes que nuestro cuerpo necesita te ayuda a sentirte bien y fuerte, física y mentalmente, sin olvidar que darse un capricho o satisfacer ese impulso irresistible es una manera increíblemente efectiva de mejorar tu estado de ánimo.

Habla de cómo te sientes

Miedos, inseguridades, ansiedad, pero también alegría, expectativas, impaciencia. Las emociones se agolpan durante el embarazo y es difícil desenredarlas. Sin embargo, para poder relajarte es fundamental olvidarte de todo lo que te da vueltas en la cabeza : ya sea con un amigo, pareja, familia o un especialista que pueda ayudarte en el camino hacia la paternidad, habla de lo que sientes sin vergüenza ni miedo.