¡Viva el amor!, la nueva colección de H&M para niño

Es una nueva propuesta de cara a San Valentín

Muchos son los padres que se encuentran en estos momentos intentando encontrar un plan perfecto para celebrar en familia San Valentín, que tendrá lugar el próximo 14 de febrero. Una fecha para la que, además, se puede conseguir establecer un vestuario adecuado para los más pequeños. Y esto es algo que se puede hacer a través de la nueva colección de H&M para niño.

Responde al nombre de ¡Viva el amor! y está pensada para que cualquier menor pueda vestir haciéndole un guiño a esa celebración.

En concreto, estas son algunas de las prendas más significativas de la mencionada propuesta:

Camiseta

Ideal para que la lleve tu hijo en el día a día es esta camiseta, que cuenta con cuello redondo de punto elástico con canalé y manga corta. Asimismo, hay que subrayar que se presenta con corte recto y que tiene una base de color blanco. No obstante, sobre esta se desarrolla el dibujo de un dinosaurio de color verde junto a una frase muy colorida en inglés: “You make my heart”, que puede traducirse como “tú haces mi corazón”.

Está a la venta en estos momentos por 4,99 euros.

Camisa

En el caso de que en San Valentín vayáis en familia a comer o cenar fuera e incluso al cine o al teatro, puedes tomar la decisión de que tus hijos vayan más arreglados de lo habitual. De ser así, te puede resultar apropiada esta otra prenda de la colección low cost que nos ocupa.

Se trata de una camisa que cuenta con manga larga con puños abotonados. Se abrocha en la parte delantera con botonadura sencilla y dispone de cuello de tipo inglés.

Tanto el interior de los puños como del cuello se presentan a contraste y cuenta con un pequeño bordado a la altura del pecho.

A todo eso hay que añadir que se presenta con un estampado de rayas verticales, donde se entremezclan el blanco y el azul. Su precio en estos momentos es de 12,99 euros y su composición está formada por algodón 100 %.

Sudadera

En esta colección de H&M para niño titulada ¡Viva el amor! también cobra protagonismo el artículo que tienes ahora delante. Se trata de una sudadera de manga larga que va a permitir a cualquier pequeño ir a la última así como lucir cómodo y tener libertad de movimientos.

Se presenta con capucha, tiene manga larga con puño elástico, bolsillo delantero tipo canguro y su bajo también es elástico. Asimismo, podemos añadir que se presenta con una combinación de blanco y azul a través de un estampado que parecen motas. Cuenta, también, con un bordado geométrico a la altura del pecho.

En las tiendas de la mencionada firma de moda se puede adquirir ahora por un precio de 22,99 euros. Se ha confeccionado con mezcla de algodón.

Camiseta con lentejuelas

Entre las propuestas de prendas para pequeños de la colección que nos ocupa también queremos destacar esta otra que ahora tienes delante.

Se trata de una camiseta de manga corta y cuello redondo que dispone, además, de corte recto. Es de color azul marino, aunque en la zona del pecho incluye un gran corazón de lentejuelas reversibles, que le permiten convertirse también en una bola del mundo. Asimismo, hay que destacar que alrededor de ese corazón se incluye, en blanco, la siguiente frase en inglés: “All the love in the world” (Todo el amor en el mundo).

4,99 euros es el precio por el que puede comprarse esta prenda, que también se ha confeccionado haciendo uso de algodón.

Zapatillas deportivas

La firma H&M también ha optado por incluir en su nueva colección distintas propuestas en materia de calzado. Buen ejemplo de eso son estas zapatillas deportivas de puntera redonda que se abrochan tanto con cordones, situados en la zona del empeine, como con una tira de velcro delantera.

Borde superior acolchado, plantilla de malla y suelas de goma termoplástica son otras de las características de estos artículos. Por el momento se pueden comprar por un precio de 18,99 euros y en tres colores diferentes: marrón, rojo y en combinación de blanco + azul marino.

Aunque estos son los artículos más significativos presentados, también hay otros tales como pantalones vaqueros, gorras, joggers o cazadoras, por ejemplo.