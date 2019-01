Una jueza respalda que un ayuntamiento deniegue la matriculación a un niño no vacunado para una guardería municipal

De esta manera, se inadmite el recurso presentado por la familia contra la resolución del consistorio

Las vacunas se han convertido en los últimos años, sobre todo, en un tema de constante debate y discusión entre quienes las defienden y los llamados grupos antivacunas, que incluso han llegado a darle forma a las fiestas de varicela. Hoy vuelven a cobrar actualidad a raíz de que se ha dado a conocer que una jueza viene a respaldar que un ayuntamiento deniegue la matriculación a un niño no vacunado para una guardería municipal.

A continuación, te damos todos los detalles.

¿Dónde ha sucedido?

En Barcelona es donde ha tenido lugar la historia que ahora nos ocupa. Más en concreto ha tomado como escenario una localidad de la Comarca del Maresme.

Las partes protagonistas

Tres podemos decir que son las partes que ahora son noticia debido a este caso que se ha hecho público a través de diversos medios de comunicación de nuestro país:

La familia que presentó la matrícula para inscribir a su hijo no vacunado en la guardería municipal del pueblo barcelonés.

del pueblo barcelonés. El ayuntamiento de la población que rechazó la inscripción del menor por no tener las vacunas, ya que eso pondría en serio peligro a los demás niños.

de la población que rechazó la inscripción del menor por no tener las vacunas, ya que eso pondría en serio peligro a los demás niños. La jueza que ahora ha rechazado el recurso presentado por los padres del pequeño y que ha dado la razón al consistorio.

El origen del caso

Hasta mediados del año pasado hay que remontarse en el tiempo para poder conocer el punto de partida de esta historia que ahora es viral. Y es que fue entonces cuando unos padres tomaron la decisión de presentar la matrícula para que su hijo pudiera acudir a la guardería municipal del pueblo.

Se deniega la matriculación a un niño no vacunado para una guardería municipal

A la hora de acometer la inscripción la pareja dejó patente que su pequeño no estaba vacunado, pues no creen en esas vacunas y sí en las consecuencias adversas que estas pueden generar. Y es que la pertinente cartilla de vacunación estaba en blanco.

Esa situación llevó al ayuntamiento a tomar la decisión de no aceptar al menor, ya que consideraba que era la manera de proteger la salud de los demás alumnos. No obstante, los padres del niño no se quedaron de brazos cruzados y procedieron a hacer uso de la justicia para que se les diera la razón.

En concreto, esos adultos optaron por presentar un recurso contra la resolución del ayuntamiento a fecha de 31 de mayo de 2018.

Exactamente, ese recurso que procedieron a poner en marcha en el ámbito judicial pertinente se sustentaba en el hecho de que la decisión del consistorio era un atentado contra el derecho de libertad ideológica, a la integridad física y a la dignidad de las personas. Y no solo eso, además, exponía que era simplemente discriminación.

La jueza respalda al ayuntamiento

Hoy se ha dado a conocer que la jueza del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 16 de Barcelona ha venido a darle la razón a la acción del ayuntamiento. Así ha denegado el recurso presentado por los padres y lo ha hecho sustentando su decisión en varios pilares:

Bajo ningún concepto se ha vulnerado la libertad ideológica de los padres porque no se les ha obligado a vacunar a su hijo.

porque no se les ha obligado a vacunar a su hijo. De la misma manera, la jueza considera que esa familia, que ha tomado una decisión respecto a las vacunas libremente, quiere que las consecuencias y los riesgos de que su hijo no esté vacunado las asuman los demás. Y es que la postura de los padres del menor es que entienden que el derecho a asistir a la guardería que tiene su hijo es superior al derecho de la salud de los demás alumnos de la guardería.

A grandes rasgos, estos son los pilares de la sentencia que ahora se ha convertido en viral y que ha vuelto a poner a las vacunas en el foco del debate. No obstante, no es el punto y final a este caso y es que hay que tener en cuenta que esta decisión judicial puede ser recurrida por la familia del menor mediante el pertinente recurso de apelación.

¿Qué te parece a ti lo sucedido? ¿Estás a favor de los padres o de la decisión tomada por el ayuntamiento?