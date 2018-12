Barei se marca su último baile antes de dar a luz a sus mellizos

A punto de ser madre, Barei sorprende por su agilidad y su prominente vientre

Ana Boyer, Patricia Montero, Meghan Markle o Lourdes Montes, entre otras, son celebrities que ahora se encuentran embarazadas. Y entre ellas hay una que va a dar luz en cualquier momento. Nos estamos refiriendo a la cantante Barei que no ha dudado en compartir en sus redes sociales un último baile antes de dar a luz a sus mellizos.

Barei se marca su último baile

En horas o incluso en minutos podría dar a luz la citada artista, representante de España en Eurovisión en el año 2016. No obstante, eso no ha evitado que intente dejar de lado su nerviosismo marcándose un último baile antes de ser madre. Baile que ha compartido en su perfil de Twitter y que, entre otras cosas, ha asombrado por la espectacular barriga que tiene.

A pesar de las dimensiones que ha alcanzado su vientre, Barei ha dejado constancia de que se encuentra en plena forma marcándose unos atrevidos pasos. Ese vídeo lo ha acompañado del siguiente mensaje: “Quizá mi último baile antes del gran momento…Maybe my last dance before the great moment! #MerryChristmas #pregnant #maternity”.

Numerosas reacciones

Más de 420.000 reproducciones ha conseguido esa publicación de la cantante y compositora así como más de 4.400 “me gusta” y una larga lista de comentarios. Y es que sus fans no han podido resistirse a dejarle un mensaje después de ver cómo se encuentra. En concreto, entre los mensajes destacan algunos como estos por su sentido del humor o por sus felicitaciones:

“Una barriga con persona”.

“Por favor, Barei, ve a parir ya que lo estoy pasando mal hasta yo”.

“Qué vitalidad. Nadie se imagina lo que es un embarazo gemelar y a término como estás tú! VIVA esos embarazos, esos bebés marchosos y los padres tan maravillosos que van a tener”.

“El próximo baile será con tus peques en brazos”.

“Madre mía jajajaja. Esto va a explotar ya de ya”.

“Madre mía, hija, eres una campeona”.

Una reflexión antes del parto

Igual que Barei se ha animado a realizar ese sorprendente baile poco antes de dar a luz, también ha llevado a cabo una reflexión acerca de las mujeres que ha compartido en su perfil de Instagram. En concreto, reza así:

“LA REALIDAD SUPERA LA FICCIÓN. Supongo que cuando se acerca nuestra primera vez es normal que aparezcan las dudas, los miedos y la desconfianza, pero la realidad es que…somos mucho más fuertes de lo que la sociedad nos hace pensar, estamos preparadas para ello (si decidimos hacerlo) porque así lo quiso la naturaleza y tenemos esa capacidad de dar vida innata…Solo hace falta confiar en nuestro instinto, nuestra sabiduría adquirida a través de todas las mujeres que nos antecedieron, nuestra naturaleza como hembras de una especie más en este Universo y nuestro amor.

Muchas de nuestras madres nos tuvieron sin ningún tipo de anestesia y aún hoy en día (que contamos con todo tipo de paliativos y opciones)…¿somos capaces de dudar de nuestra fortaleza más bestial?

En los lugares del mundo “más desarrollados” (habría que discutir esto) no estamos habituad@s a ver partos en vivo y en directo, a ver a otras mujeres dando el pecho en cualquier momento y lugar, a ver el lado positivo y transformador de esta metamorfosis que sufrimos y lo sanador que puede llegar a ser a veces el dolor. Y todo ello nos hace dudar de nosotr@s mism@s y nos debilita, pero creedme…Somos unas auténticas LEONAS y somos capaces de auténticos imposibles sea cuál sea el que decidamos llevar a cabo”.

Sus reflexiones tienen respuesta

Esta profunda reflexión sobre la fortaleza de las mujeres y su capacidad para dar vida no ha pasado desapercibida en la Red. De ahí que esa haya obtenido numerosos comentarios a modo de respuesta, tales como estos: