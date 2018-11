Mindfulness durante el embarazo. Todos los datos que necesitas saber

Estar esperando un hijo es uno de los momentos más especiales en la vida de cualquier mujer. No obstante, no podemos negar que el mismo está lleno de cambios hormonales, de sensaciones nunca vividas, de estrés en algunos casos e incluso, en ocasiones, de ciertas complicaciones. Por todo eso es por lo que cada vez más gestantes apuestan por practicar mindfulness durante el embarazo.

Sigue leyendo y podrás conocer a fondo todas las ventajas de llevar a cabo esta práctica durante los mencionados nueve meses.

¿Qué es el mindfulness?

Antes de entrar de lleno en la realización del citado mindfulness en el embarazo, se hace necesario realmente conocer qué es esa práctica. Pues bien, podemos establecer que viene a ser una mezcla perfecta entre técnica de relajación, meditación y una actitud más positiva ante la vida.

También responde al nombre de atención plena, tiene su origen en la filosofía oriental y se basa fundamentalmente en que quien lo practica logra gestionar sus emociones para que estas no le jueguen una mala pasada o dejar de lado pensamientos que no resultan favorables para la salud mental y física. Es una forma de no dejarse arrastrar por los problemas y de darle importancia al momento presente con interés, con aceptación, con curiosidad.

Pero no solo eso, también es una herramienta que ayuda a que recuperemos nuestro equilibrio interior, a vivir una vida presente más plena.

Ventajas de practicar mindfulness durante el embarazo

Como hemos mencionado, cada vez son más las mujeres que no dudan en proceder a practicar mindfulness durante el embarazo. Lo hacen porque han surgido distintos estudios en estos últimos años, como el acometido por el Departamento de Obstetricia del Hospital Clínico de Barcelona en 2017, que establecen que apostar por realizar esa técnica o filosofía trae consigo numerosas ventajas para las gestantes.

En concreto, entre los beneficios más relevantes al respecto podemos destacar los siguientes:

Las gestantes reducen su estrés

Sin lugar a dudas, el principal motivo para apostar por la práctica del mindfulness durante el embarazo es que va a ayudar de forma notable a que la mujer pueda reducir su nivel de estrés. Concretamente si va a ser madre primeriza puede estar nerviosa por la preparación de la llegada de su bebé y los gastos económicos que supone, puede preocuparse por el estado de su bebé y por si habrá complicaciones, puede temer no ser buena mamá…Un sinfín de pensamiento y situaciones que le puede provocar estrés.

Practicando la filosofía-técnica que nos ocupa las gestantes logran disminuir su angustia y su ansiedad al tiempo que a aceptar el momento o a tener capacidad de afrontar los hechos que se produzcan.

Fomenta los pensamientos positivos

De la misma manera, es una herramienta especialmente útil para que la gestante “conecte” con la realidad, aumente de forma considerable su bienestar, incremente su autoestima y disfrute de cada una de las nuevas experiencias que trae consigo el embarazo.

Favorece el desarrollo del bebé

En esta lista de ventajas, no podemos pasar por alto que, además, ayuda al correcto desarrollo del bebé que viene en camino. Y es que los estudios que se han llevado a cabo al respecto vienen a indicar que los pequeños nacidos de madres que practicaron mindfulness durante el embarazo tuvieron muchos menos problemas de salud.

Previene el parto prematuro

Asimismo, podemos establecer que esas investigaciones llevadas a cabo han venido a determinar que las mujeres que durante el embarazo practican mindfulness y yoga sufren menos partos prematuros, antes de la semana 37, que las que no llevan a cabo esas prácticas.

Más datos de interés

Aunque los aspectos que te hemos señalados son los más significativos respecto al citado mindfulness, no podemos pasar por alto otros igualmente relevantes como estos: