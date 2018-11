La concentración en niños y sus más relevantes datos de interés

A la hora de conseguir que los hijos lleven a cabo su aprendizaje de la forma correcta son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta al respecto. No obstante, uno de los más relevantes es lo que se conoce como concentración en niños.

En los últimos años, hay muchos padres que cuando ven que sus pequeños no se concentran como a ellos les gustaría no dudan en subrayar que sufren TDAH sin que exista ni siquiera un diagnóstico. Por eso, es importante que sean conocedores de cuál es el grado de concentración que se establece que tienen a cada edad para así no realizar “juicios” sin ningún tipo de justificación.

Tabla de concentración en niños

Sin lugar a dudas, a la hora de poder conseguir que los padres no presionen a sus hijos en exceso y sin tener en cuenta sus características acorde a sus edades, es importante que descubran que existe una tabla que viene a dejar patente el tiempo de concentración que poseen los menores en función de los años que tienen. En concreto, la misma establece las siguientes pautas:

Entre 0 y 1 año, esa concentración está entre los 2 y los 3 minutos.

Cuando tienen entre 1 y 2 años, aquella aumenta hasta los 7 u 8 minutos.

Entre los 2 y los 3 años, la concentración es de hasta 10 minutos.

Con edades entre los 3 y los 4 años, aumenta hasta los 15 minutos.

Pequeños de entre 4 y 5 años, tiene una concentración de hasta 20 minutos.

Cuando tienen entre 5 y 6 años, esa es de 25 minutos.

Los menores con edades comprendidas entre los 6 y los 8 años, tienen una concentración de hasta 30 minutos.

Niños de entre 8 y 10 años pueden estar concentrados hasta 45 minutos.

Entre los 10 y los 12 años, la concentración aumenta hasta los 55 minutos.

Finalmente, a partir de los 12 años, aquella es de hasta 60 minutos.

Esta viene a ser una tabla orientativa, pues no hay que perder jamás de vista el hecho de que cada niño tiene un ritmo en su crecimiento y desarrollo. No obstante, eso no quita para que pueda ser tenida en cuenta por los padres y así no pidan a sus hijos más atención y concentración de la que su edad les permite tener.

No obstante, eso no quita para que si los adultos consideran que sus pequeños pueden presentar un problema en ese sentido, se pongan en manos de profesionales que les puedan dejar patente si esos menores sufren hiperactividad, TDAH…

Consejos para mejorar la capacidad de concentración de los niños

Además de todo lo expuesto, no podemos pasar por alto tampoco el hecho de que los padres pueden tomar medidas para ayudar a sus pequeños a mejorar su capacidad de concentración. En este caso, nos estamos refiriendo a acciones y consejos tales como los siguientes: