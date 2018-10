Dalsy, el medicamento para niños que falta en las farmacias

La salud de los más pequeños es algo que preocupa mucho a los padres. Por ese motivo, les interesará saber a estos adultos la situación que se está viviendo en ese sentido en nuestro país. Nos estamos refiriendo, en concreto, a que Dalsy, uno de los más importantes medicamentos para los niños, está faltando en las farmacias.

Sigue leyendo y podrás conocer todos los detalles de esta situación.

¿Qué es Dalsy?

Antes de entrar de lleno en la noticia, es necesario conocer qué es el Dalsy. Pues bien, podemos exponer que se trata de un fármaco muy utilizado con la población infantil. Exactamente se trata de un ibuprofeno infantil que está incluido dentro del grupo de los antiinflamatorios no esteroides.

Se emplea de forma habitual para tratar en los más pequeños, concretamente en menores con edades comprendidas entre los 3 meses y los 12 años, situaciones tales como dolores de cabeza o fiebre.

La FEFE denuncia el desabastecimiento del citado fármaco

Si el citado medicamento infantil ha pasado a ser actualidad en estos momentos es porque se ha denunciado de forma pública su desabastecimiento. Así, la FEFE (Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles) ha procedido a indicar esa situación que está teniendo lugar en muchas farmacias del país y, sobre todo, en las pertenecientes a entornos rurales.

En concreto, Dalsy, al parecer, no está disponible en un total de 1.500 farmacias, lo que supone realmente un verdadero problema.

¿A qué se debe ese desabastecimiento? Según la mencionada federación, habría dos causas claramente diferenciadas que han llevado al mismo: que las farmacias de Reino Unido están realizando un acopio importante de medicamentos debido al Brexit y que los laboratorios afirman no disponer de principio activo.

Sea cual sea el origen, lo cierto es que en España ahora hay problemas en muchos lugares para poder adquirir Dalsy, un fármaco que el pasado mes de abril vivió una situación similar cuando la empresa que gestionaba su distribución dejó de enviarlo. No obstante, de manera afortunada, en ese momento todo fue debido a la obligación de realizar un cambio en lo que era su prospecto porque se habían detectado fallos en varios lotes. Eso supuso que su comercialización se restableciera de forma rápida.

Otros medicamentos que escasean en las farmacias

Además de todo lo indicado, no podemos pasar por alto que no es el único medicamento que está escaseando en las farmacias de nuestro país. En este caso, según los datos aportados por el Consejo General de Farmacéuticos, se ha podido detectar que esa situación afecta a un total de 53 fármacos.

En concreto, además de Dalsy, otro de los fármacos que están sufriendo de forma más dura esa ausencia en los mencionados establecimientos es Nolotil, que no puede encontrarse ahora en un total de 1.700 farmacias.

La posición de la FEFE

Además de alertar de forma pública del mencionado desabastecimiento, la FEFE no ha dudado en mostrar su opinión y postura acerca de lo que está ocurriendo. En este caso, mediante un pertinente comunicado, ha expuesto que esa situación está afectando, sobre todo, a farmacias rurales y muy pequeñas lo que está trayendo consigo que se puedan ver perjudicados de forma contundente numerosos pacientes, especialmente los que utilizan esos medicamentos para hacerle frente a enfermedades crónicas que sufren.

El vicepresidente de la citada federación, Carlos Gallinal, no ha dudado en manifestar que “pedimos con toda urgencia que las empresas fabricantes farmacéuticas solucionen este grave problema, que afecta a miles de personas”. Asimismo, ha expuesto que “no se puede permitir la venta directa de ningún medicamento sin que esté garantizado el abastecimiento en todas las farmacias de España, con independencia de su tamaño y localización. Ello solo se consigue garantizando antes el abastecimiento a las cooperativas, pilar fundamental en nuestro modelo. Tal vez estas empresas no sean conscientes de que la colocación selectiva de estos medicamentos de forma directa a las farmacias, si no se abastece al mayorista antes, es ir en contra del paciente español”.

Esperemos que, cuanto antes, se solvente esta situación en pro de la salud de toda la población de nuestro país.