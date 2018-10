Divertida conversación entre una madre y su bebé que se ha convertido en viral

Numerosas son las veces en las que vídeos o fotografías sobre bebés se convierten en virales que nos emocionan o que nos llaman poderosamente la atención. No obstante, en otros casos lo que sucede es que consiguen sacarnos una sonrisa. Y eso es precisamente lo que ha logrado la divertida conversación entre una madre y su bebé que se ha “propagado como la pólvora” por redes sociales y medios.

Sigue leyendo y podrás descubrir todos los detalles al respecto.

¿Dónde ha sucedido?

En Argentina es donde ha tenido lugar este caso que ahora ha pasado a ser un verdadero referente en las redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo. Y es que de ese país son oriundas sus protagonistas.

Las protagonistas

Dos son las figuras que se han convertido en noticia debido a este caso viral:

Carito Padilla, la madre que no duda en pedirle explicaciones a su bebé por no querer comer los alimentos que le ha preparado .

que no duda en . Angelina, la bebé de 15 meses que no duda, en el lenguaje que puede y sabe usar el intentar explicarle a su madre porque no quiere tomar los platos que le pone delante.

El origen de la “charla”

Estos pasados días fue cuando se dio la situación que ha propiciado la conversación más viral. Resulta que la mujer, como cada día, le preparó la comida a su pequeña y se dispuso a dársela. Por eso, sentó a la niña en la trona y ella se colocó delante para ir dándole a cucharadas los platos que había cocinado cariño. Sin embargo, no todo iba a ser tan fácil.

La divertida conversación entre una madre y su bebé

Cuando comienza a intentar darle la comida, Angelina se niega a tomarla. Y es ahí donde, tras varios intentos fallidos, su madre decide tomar medidas. Por ese motivo, en lugar de enfadarse, decide conversar con su pequeña. Y eso da a lugar al diálogo más divertido que hemos visto entre una progenitora y su hija en mucho tiempo.

Lo primero que le expone la adulta a su niña es “Tú y vos tenemos que hablar. ¿Por qué no te comes la papa? Explícamelo”. Una pregunta que, lógicamente, Angelina no contesta verbalmente porque no sabe hablar bien salvo palabras muy concretas. Sin embargo, la pequeña no duda en proceder a responder gesticulando. Y eso es el inicio de esta singular “charla” madre e hija.

Sí, porque a partir de ahí una hablando y la otra mediante gestos y expresiones faciales mantienen un diálogo que resulta realmente divertido incluso para ellas que, en más de una ocasión, no pueden evitar reír a carcajadas.

Durante ese tiempo la mujer le expone a su hija que “no todo puede ser yogur, pan y banana” o “te cocino, tiene nutrientes, vitaminas y calcio. ¿Por qué no comes? Explícamelo”. Manifestaciones a las que Angelina contesta imitando los gestos de su madre o poniendo “caras” de lo más divertidas.

Se hace viral

En el canal que Carito abrió en la plataforma Youtube para darle protagonismo a su hija es donde se ha subido el vídeo de esta simpática conversación que a nadie ha dejado indiferente. Es más rápidamente se ha hecho viral tanto en ese espacio como en redes sociales y medios de comunicación. Sí, porque realmente es divertido.

Más de 670.000 visualizaciones en ese canal así como otras miles en los distintos espacios donde se ha colgado han conseguido que sea un verdadero fenómeno. Eso sin pasar por alto que ha generado, además, una gran lista de comentarios, pues son muchos los internautas que no han podido evitar dejar su opinión sobre el mismo. En concreto, entre los mensajes más significativos podemos destacar algunos como los siguientes. Toma nota: