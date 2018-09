Muchos son los valores y enseñanzas que hay que transmitir a los hijos mediante la correspondiente educación en el hogar en pro de que se conviertan en adultos maduros, responsables, independientes y felices. Y precisamente por ese motivo, hace unos días te dimos a conocer las ventajas que trae consigo que los pequeños cuenten con autonomía. Ahora lo que vamos a hacer, sin embargo, es darte a exponerte los mejores consejos para conseguir que los niños sean autónomos.

Sigue leyendo y los descubrirás:

Establecerles tareas en el hogar

Una de las maneras que tienes de conseguir que tus hijos puedan alcanzar el objetivo citado es que establezcas que realicen determinadas tareas en casa, por supuesto acordes a su edad. De esta manera, aprenderán a hacerle frente a labores de manera individual y sin tener que estar pendientes de nadie que les ayude. Medida sencilla pero realmente útil para poder llegar a obtener el fin que te has propuesto.

Ayudarles a asumir sus responsabilidades

Ni que decir tiene que también es esencial proceder a conseguir que desde temprana edad aprendan a asumir las responsabilidades que tienen. Con esto no nos referimos únicamente a lo que son las ya mencionadas tareas del hogar sino también a otras labores como pueden ser tener ordenado su cuarto, sacar a pasear a la mascota o darle de comer, preparar su mochila para acudir al día siguiente al colegio, realizar los deberes, estudiar…

Dejarles que tomen sus decisiones

Por supuesto, también es importante conocer que otra medida que se puede tomar en este sentido consiste en proceder a que los niños, desde temprana edad, aprendan a tomar sus propias decisiones. Eso les hará ser autónomos a la hora de afrontar cualquier circunstancia del día a día y les ayudará también a asumir y a aceptar las consecuencias de sus acciones.

Decidir qué quieren merendar entre varias opciones saludables, qué camiseta quieren ponerse, si quieren ir al parque o jugar en casa, el juego con el que quieren pasárselo en grande o a los amigos que desean invitar a su cumpleaños son algunas de las cosas que pueden decidir. No son cuestiones de trascendencia, pero les ayudarán a ir adquiriendo temple y capacidad para decidir de manera libre y autónoma.

Evitar sobreprotegerles

Además de todo lo indicado, hay que tener en cuenta que también es fundamental que evites sobreproteger a tus hijos. Si estás pendiente de cada paso que den tus pequeños, si no dudas en adelantarte a sus movimientos para evitar que cometan errores, si procedes a hacer cosas que les tocaría a ellos…lo que estarás consiguiendo es que no sean personas autónomas. Claro, porque les estarás quitando responsabilidades, estarás haciendo que dependan en todo momento de ti, no dudarán en escudarse bajo tu “ala” para que asumas sus problemas y encuentres las correspondientes soluciones…Es decir, les estarás convirtiendo en individuos absolutamente dependientes de tu figura.

Otros consejos para conseguir que los niños sean autónomos

Si importante es darte a conocer todas las medidas expuestas hasta el momento, también lo es que seas consciente de otras recomendaciones sobre acciones que puedes hacer para que tus hijos sean personas autónomas:

En casa, establece normas y límites.

No dudes en proceder a relativizar los errores de tus hijos e incluso a que los vean como un aprendizaje más que como un fallo garrafal.

De la misma manera, es necesario que optes por el refuerzo positivo a la hora de destacar alguna acción que hayan realizado de forma independiente y autónoma.

Fomentar la participación de todos los miembros de la familia en distintas decisiones o actividades es otra manera de que tus hijos vayan consiguiendo reforzar su autoestima. Y eso les ayudará de forma notable a la hora de ser capaces de asumir responsabilidades y de aprender a ser personas independientes.

Practicar el apego en casa e incluso mantener una fluida comunicación entre padres e hijos son otras medidas fundamentales a tomar en todo momento para poder conseguir alcanzar el objetivo que nos ocupa. Poniendo en práctica estas acciones seguro que vas a lograr que tus pequeños, desde temprana edad, pasen a convertirse en personas con autonomía, independencia y libertad a la hora de poder tomar decisiones y afrontar su vida de forma responsable.