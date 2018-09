En estos momentos estás esperando un hijo. Sí, un varón al que aún no has conseguido encontrarle el nombre adecuado. Has consultado las tendencias, has barajado nombres de actores y cantantes de moda, el seguir la tradición familiar…Sin embargo, no acabas de dar con el adecuado. Precisamente por eso te interesa seguir leyendo. Sí, porque, a continuación, te vamos a mostrar nombres egipcios para niño.

Quizás entre esos se pueda hallar el que consideres perfecto para tu bebé que viene en camino. ¿Preparada para tomar nota?

Adom

El primero de los nombres de origen egipcio que te puede interesar conocer es este. Significa “el que recibe la ayuda de los dioses” o “ayuda de Dios”.

Se establece que es propio de varones con una enorme capacidad creativa, con un marcado carácter conciliador y muy inteligentes. De la misma manera, se resalta que buscan sentirse realizados en cualquier cosa que hacen, que pueden ser autoritarios y que son fáciles de amoldar a las distintas situaciones que van produciéndose en su vida.

Le dan mucho valor a la familia, gozan de buen sentido del humor y suelen destacar en profesiones tales como la literatura, la música, la pintura o la interpretación.

Akil

También debes tener en cuenta este otro nombre egipcio que significa “inteligente” o “el que es inteligente porque razona”.

A la hora de definir la personalidad de los varones llamados así se determina que cuentan con una enorme agilidad mental, que son efectivos a la hora de solucionar todo tipo de problemas que pueden surgirles y que resultan ser muy persuasivos.

De la misma manera, se hace hincapié en resaltar que son íntegros, que les gusta cuidar al máximo su intimidad y que les encantan las historias de misterios. Se les dan mejor los campos mentales que los manuales y les interesa todo lo relacionado con el pensamiento.

Bomani

Otro de los nombres egipcios para niño que te puede gustar a la hora de encontrar el apropiado para tu hijo es este que tienes delante. Significa “guerrero”.

Se atribuye a hombres listos, que se desenvuelven mejoren en espacios urbanos que campestres, que le otorgan un gran valor a la familia y que son muy agradables en el trato cercano. Además, se cuidan mucho a nivel estético, son prácticos, cuentan con una gran capacidad de esfuerzo y necesitan sentirse alabados en todo lo que hacen.

Ebo

Si los nombres que te hemos expuesto, no te gustan o no te convencen, sí lo puede hacer este otro que ahora tienes delante. También es de origen egipcio, puede traducirse como “nacido en martes” y se puede encontrar escrito además como Evo.

Se determina que los hombres que se dan en llamar así son personas que le dan mucho valor tanto a la familia como a los amigos. Necesitan tener un hogar en el que sentirse queridos y protegidos, son complacientes y destacan por su meticulosidad.

De la misma manera, no hay que pasar por alto que son personas prácticas, que tienen una enorme capacidad de organización y que son muy trabajadores.

Hanbal

En esta lista que nos ocupa, no podíamos pasar por alto tampoco este otro nombre que puede traducirse como “prístino”, es decir, “puro” o “primitivo”.

Es propio de varones íntegros, con las ideas muy claras, responsables y con un elevado nivel de moral. Asimismo se indica que son conservadores, que le dan mucho valor a los detalles y que son personas muy sociables. Eso sin olvidar que necesitan sentirse alabados, que son seguros de sí mismos y que resultan ser cordiales en el trato.

Khalid

Además de todos los nombres indicados hasta el momento, no podíamos pasar por alto tampoco el darte a conocer este otro de origen egipcio para niño que significa “inmortal” y que es la versión masculina de Khalida.

Divertidos, joviales y que se dejan llevar por la belleza. Así son los hombres llamados de esta manera, que destacan por ser muy observadores, por tener una enorme curiosidad y por dejar patente en todo momento sus enormes ganas de vivir. Todo eso sin pasar por alto tampoco que buscan encontrar a la pareja que les dé todo el amor que necesitan, a la que se entregan por completo.

¿Qué te parecen estas propuestas que te hemos dado?