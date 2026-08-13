El nombre de niño de 7 letras, origen germánico y raíces medievales que cada vez usan más padres en España

Elegir el nombre de un bebé es una de las decisiones más importantes que deben tomar los futuros padres. Hoy en día, muchas familias optan por recuperar nombres de otras épocas, especialmente aquellos que combinan una sonoridad clásica con un significado relacionado con la fuerza, la nobleza o la sabiduría. Entre estas opciones destaca un nombre que reúne varias características que lo hacen especialmente interesante: tiene siete letras, procede de la antigua tradición germánica y sus raíces se remontan a la Edad Media.

Su historia, además, está relacionada con la tradición europea y con personajes históricos de la Edad Media que llevaron a cabo grandes hazañas. Una combinación de significado, simbolismo, carácter y personalidad que explica por qué vuelve a llamar la atención de los futuros padres.

El nombre medieval que marca tendencia

Se trata de Beltrán, un nombre de origen germánico que procede de las antiguas formas Berhtramn o Baldram. Su significado surge de la combinación de los términos berht («brillante» o «ilustre») y hraban o ramn («cuervo»), de ahí que habitualmente se traduzca como «cuervo brillante» o «cuervo ilustre». Aunque el cuervo puede tener connotaciones negativas en algunos contextos, en la mitología nórdica simboliza la sabiduría, la memoria y el conocimiento. Así lo representan Hugin y Munin, las dos aves que acompañaban a Odín y recorrían el mundo para contarle todo cuanto habían visto.

El nombre comenzó a ganar popularidad durante la Edad Media, especialmente en España, en territorios como Aragón y Navarra, aunque también llegó a extenderse por distintos países de América Latina, donde también se consolidó como apellido. De hecho, en la actualidad esta última variante continúa siendo más habitual. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hoy hay 3.898 hombres llamados Beltrán en España, con una edad media de 13,9 años.

A lo largo de la historia, varias figuras relevantes han llevado este nombre. Entre ellas destaca Beltrán de la Cueva, una figura legendaria vinculada al rey Enrique IV de Castilla. Fue un noble castellano de gran influencia y también una personalidad controvertida, que llegó a ser nombrado maestre de la Orden de Santiago y recibió numerosos títulos a lo largo de su trayectoria.

Asimismo, destaca el pintor español Beltrán Masses (1880-1949), destacado representante del modernismo y el simbolismo. También encontramos a Beltrán de Comminges (1050-1123), un obispo francés que fue canonizado, y a Beltrán I del Balzo (1137-1181), conocido igualmente como Beltrán de Baux, un noble provenzal perteneciente a la influyente Casa del Balzo.

El nombre presenta numerosas variantes según el idioma y la tradición cultural. En francés aparece como Bertrand, una forma especialmente vinculada a la historia medieval; en inglés, como Bertram, mientras que en italiano encontramos Bertrando o Beltrame. En húngaro, la variante habitual es Bertalan, con una larga tradición en el país.

Los nombres más populares

Entre los nombres de niño nacidos entre 2020 y 2021 más populares se encuentran Hugo, Martín, Mateo, Lucas, Leo, Daniel, Alejandro, Manuel, Pablo, Álvaro, Enzo, Adrián, Mario, Diego, David, Thiago, Oliver, Álex, Bruno, Marcos, Marco, Izan, Javier, Gonzalo, Miguel, Antonio, Liam, Nicolás, Gael, Luca, Marc, Juan, Ángel, Dylan, Carlos, José, Gabriel, Sergio, Jorge, Darío, Adam, Eric, Samuel, Iker, Héctor, Rodrigo, Jesús, Jaime, Pau e Ian.

Otros nombres medievales

En pleno siglo XXI, muchos padres eligen un nombre medieval para su pequeño como una forma de rendir homenaje al pasado. Los nombres de esta época evocan un periodo histórico fascinante, en el que tuvieron lugar importantes transformaciones sociales, culturales y políticas, por lo que pueden transmitir una identidad especial desde el nacimiento.

Además, algunos están relacionados con la nobleza, los caballeros y antiguos linajes, y evocan valores como la valentía, el honor o la fortaleza. Por último, elegir uno de estos nombres también puede ser una bonita manera de mantener viva una tradición cultural y conectar al bebé con las raíces históricas de su familia.

Los nombres medievales siguen teniendo presencia entre las familias españolas y algunos de ellos se mantienen entre los más elegidos, según los datos del INE. Entre los más conocidos encontramos Álvaro, cuyo significado se relaciona con «el que protege»; Arturo, asociado a «oso fuerte»; Camilo, interpretado como «niño perfecto»; Carlo, variante de Carlos que significa «fuerte y masculino»; Enrique, relacionado con «gobernante de su casa»; Fernando, que puede interpretarse como «explorador audaz»; Gonzalo, vinculado a «guerrero»; Guillermo, «escudo fuerte»; Martín, «guerrero de Marte»; Mateo, «regalo de Dios»; y Rodrigo, cuyo significado se asocia con «famoso guerrero».

Entre otros nombres de origen medieval que también marcan tendencia encontramos Alonso, «listo para la batalla»; Beltrán, «fuerte y brillante»; Dante, «eterno»; Diago, variante de Diego y relacionado con «poderoso guerrero»; Felipe, «amante de los caballos»; Francisco, «hombre libre»; Nuño, vinculado a la «tribu de Nuño»; Pelayo, «guerrero»; Ricardo, «gobernante poderoso»; Tadeo, «valiente»; Tomás, «gemelo»; y Tristán, asociado tradicionalmente con «tristeza».

La elección de alguno de estos nombres que combinan pasado y presente demuestra que algunos nunca desaparecen del todo: simplemente esperan el momento adecuado para volver.