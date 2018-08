Trucos caseros para las grietas en los pezones durante la lactancia

Aunque es una experiencia única e irrepetible, no podemos pasar por alto tampoco que la lactancia puede llevar aparejada ciertas situaciones que precisamente no son agradables. Así, la mujer puede sufrir lo que se conoce como mastitis e incluso puede ser testigo de que le aparecen grietas en los pezones, que resultan molestas cuanto menos.

Precisamente por ese motivo, a continuación, vamos a dar a conocer algunos de los mejores trucos caseros para acabar con esas citadas grietas. Toma nota:

¿Por qué aparecen las grietas en los pezones?

Lo primero que hay que tener muy claro es el porqué los pezones se agrietan durante la lactancia. En este caso podemos establecer que no existe una única razón sino varias, entre las que podemos destacar las siguientes:

No se coloca al bebé adecuadamente para que tome el pecho.

para que tome el pecho. La mujer presenta una piel muy seca .

. El pequeño no se engancha al pecho de la forma correcta .

. La mamá no utiliza adecuadamente lo que es el sacaleches.

No se seca bien los pechos después de amamantar a su hijo.

Razones todas estas a las que habría que añadir la ya mencionada mastitis, la aparición de eccemas e incluso que aparezcan hongos en el pecho o bien en la boca del menor.

Trucos caseros

Ahora, después de saber el porqué aparecen las grietas en los pezones, hay que descubrir cuáles son los principales trucos caseros para poder hacerles frente de la forma adecuada. Nos estamos refiriendo a remedios que han pasado de generación en generación tales como los siguientes:

Agua tibia

Una de las maneras que existen de poder acabar con esas molestas grietas consiste en emplear agua tibia. Básicamente lo que hay que hacer es, después de darle el pecho al bebé, lavar ambos senos con agua tibia y luego proceder a secarlos con una toalla que sea suave, para así evitar que pueda irritarlos.

El siguiente paso será permanecer en casa con los pechos al aire libre para que puedan secarse totalmente.

Leche materna

Quizás no lo sabías, pero se considera que la propia leche de la mujer le puede servir para aliviar esas grietas que le han salido en los pezones. Exactamente lo que debe hacer es coger un poco de la citada leche y verterla en un recipiente que se deberá introducir en el frigorífico.

Esa leche le servirá para que, después de amamantar a su bebé, pueda aplicarse un poco en sus pechos, concretamente en las zonas dañadas. En concreto, esta medida tendrá que llevarla a cabo siempre después de las tomas.

Si se considera que este truco es muy efectivo es porque ese alimento posee importantes propiedades que pueden resultar “sanadoras”.

Aloe vera

De la misma manera, no hay que pasar por alto que el aloe vera es otro truco estupendo para combatir este problema que ahora nos ocupa. En concreto, lo que hay que hacer es extraer un poco del gel de dicha planta para luego aplicarlo en los pezones y dejar que se seque. No habrá que enjuagar luego los pechos porque se considera que este producto, aunque entre en contacto con el niño, no es tóxico ni puede provocarle ningún mal.

Aceite de oliva

Asimismo, en casa tienes otro artículo que es ideal para combatir las grietas. Se trata del aceite de oliva, que conseguirá no solo disminuir esas que ya tiene el pezón sino también hidratar bien la piel. Es decir, actuará para conseguir que esas grietas desaparezcan cuanto antes.

En concreto, lo que debe hacerse es aplicarse, después de las tomas, un poco de aceite tibio en las zonas afectadas mediante masajes circulares. Luego habrá que dejar que se seque y ya está, no hay que utilizar agua.

Otros aspectos de interés

Además de todo lo expuesto, tenemos que establecer que las fresas o la infusión de manzanilla son otros alimentos que se pueden utilizar para poder hacerle frente a las grietas en los pezones. Eso sí, siempre hay que acudir al médico y pedirle consejo al respecto. Asimismo, es importante que se determine si esas han aparecido porque el bebé no succiona bien o porque se coloca en una posición correcta, por ejemplo. Y es que en estos dos casos lo que deberá hacerse es tomar las medidas adecuadas para solventar esas situaciones porque en caso contrario las grietas seguirán apareciendo.