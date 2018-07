Te acaban de confirmar que el bebé que esperas es un niño. Ahora, una vez que lo sabes, llega el momento de elegirle un nombre y no lo tienes claro. Y es que, aunque has barajado opciones como darle el alguien conocido o el inspirarte en actores de moda, no acabas de dar con el idóneo. Por ese motivo, vamos a ayudarte. En este caso, a continuación, te vamos a dar a conocer algunos nombres de deportistas para niño.

De esta manera, en ese ámbito podrás encontrar la inspiración para decidir cómo se llamará tu hijo. Toma nota:

Rafael

Si hay un deportista español que sea un referente en el mundo del tenis ese es el mallorquín Rafael Nadal (1986), que es el número 1 del ranking ATP. Eso sin pasar por alto que tiene en su palmarés un total de diecisiete torneos del Grand Slam, destacando un total de once Roland Garros o dos Wimbledon, entre otros.

Su nombre es de origen hebreo y puede traducirse como “hombre que se ha sanado”. Pertenece a varones perseverantes, con dotes de líder, organizados y con gran capacidad de esfuerzo y sacrificio. Además, son muy sentimentales y le otorgan un gran valor a la familia así como a la amistad.

Leo

Hablar del mundo del fútbol es hacer referencia obligada a Leo Messi (1987), el argentino que lidera el F.C. Barcelona y que está considerado por muchos como el mejor jugador de la historia.

Aunque se llama realmente Lionel, todo el mundo le conoce por Leo, un nombre este que se encuentra ahora marcando tendencia en nuestro país y que tiene origen latino. Significa “con la fortaleza de un león”.

Se determina que pertenece a hombres protectores de sus seres queridos, exigentes consigo mismos y nunca se encuentran conformes con lo que hacen porque son, además, muy perfeccionistas. Eso sin olvidar que suelen ser capaces de mantener la serenidad hasta en las ocasiones más complicadas y que son muy cariñosos, aunque, en ocasiones, no lo transmitan.

Pau

En esta lista de nombres de deportistas para niño no podíamos olvidarnos del mejor jugador de baloncesto español de todos los tiempos. Nos estamos refiriendo a Pau Gasol (1980), que actualmente forma parte del equipo de los San Antonio Spurs de la NBA. Su palmarés es realmente impresionante (1 medalla de oro en el Mundial de Japón 2016, 3 medallas de oro en el Campeonato de Eurobasket, 2 medallas de plata en Juegos Olímpicos…). Eso sin pasar por alto que se ha convertido en el máximo anotador de la historia de los campeonatos de Europa, superando a Tony Parker.

Pau es un nombre de origen catalán, que viene a ser una versión del latino Pablo. Pertenece a hombres humildes, entregados y luchadores a la hora de alcanzar sus objetivos, con enorme sentido de la justicia y con innegables cualidades artísticas y también deportivas.

Mario

En esta lista de los mejores nombres de deportistas para niño no podía faltar este otro que nos ocupa. Y es que así se da en llamar uno de los mejores triatletas de todo el planeta y que tiene en su poder ya dos campeonatos del Mundo (2016 y 2017). Nos estamos refiriendo al español Mario Mola (1990).

Este es un nombre del que se establecen dos orígenes. Por un lado, uno mitológico, ya que se considera que proviene de Marte, el Dios de la Guerra. Por otro, uno hebreo, considerándose que es la versión masculina de María.

Sea como sea, se establece que los hombres que se dan en llamar así son sencillos, cercanos y muy tranquilos. De la misma manera, son alegres, le dan mucho valor a la amistad y son tan pacientes como responsables.

Asimismo destacan por ser atentos y cariños con sus parejas, reconocen sus errores y odian las discusiones.

Fernando

Otro de los nombres de deportistas para niño es el de Fernando, en alusión al piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso (1981). El asturiano, que actualmente está en la escuadra McLaren, tiene un palmarés muy destacable, donde sobresalen sus dos campeonatos mundiales (2005 y 2006) o su triunfo en las 24 horas de Le Mans (2018).

Tiene un nombre de origen germánico que significa “dotado de osadía”. Es propio de varones cabezotas, valientes, muy trabajadores y con una enorme confianza en sí mismos.