Bebé de 11 meses es ingresada por intoxicación de cannabis y cocaína

Si estos pasados días nos llevábamos las manos a la cabeza al conocer que un recién nacido había sido hallado muerto en el baño de un avión, hoy nos hemos levantado con otra noticia que también nos ha escandalizado. En concreto, lo que ha sucedido es que una bebé de 11 meses ha sido ingresada por intoxicación de cannabis y cocaína.

Sí, como lo has leído. A continuación, te damos todos los datos que se han hecho públicos de tan sorprendente caso.

¿Dónde ha sucedido?

En Guadalajara es donde ha tenido lugar esta historia que se ha convertido en viral en nuestro país. Más concretamente ha tomado como escenario la Urbanización Las Castillas de la localidad de Torrejón del Rey, que cuenta con unos 5.100 habitantes y que se sitúa al oeste de la citada provincia de Castilla la Mancha.

Los protagonistas

Tres podemos establecer que son las personas que se han convertido en noticia por tan lamentable hecho:

La bebé de 11 meses que continúa recuperándose de la mencionada intoxicación de drogas.

Los padres de la pequeña que, como es lógico, están ahora sufriendo las primeras consecuencias por el estado en el que se encontró a su hija.

El origen del caso

Aunque ha sido hoy domingo cuando se ha dado a conocer esta historia, lo cierto es que tuvo lugar el pasado viernes. Al parecer la misma arranca cuando los padres de la menor van a ver a su hija que estaba descansando y se encuentran con el hecho de que esa no se despierta. Intentaron varios métodos para que reaccionara, pero al ver que no lo hacía, no dudaron en llamar al 112, alertando de lo que le estaba sucediendo a la menor.

La bebé de 11 meses presenta signos de intoxicación de cannabis y cocaína

Al poco tiempo de recibir la llamada telefónica, los servicios sanitarios se personaron en la vivienda familiar de Torrejón del Rey. Rápidamente acudieron a ver el estado en el que estaba la niña y se encontraron con claros signos de que esa se encontraba sufriendo una intoxicación tanto por cannabis como por cocaína.

Al Hospital Universitario de Guadalajara fue trasladada en ambulancia la bebé, donde los doctores que la atendieron corroboraron el diagnóstico de los primeros sanitarios. El estado grave de la pequeña se debía a las dos mencionadas drogas.

En este momento, no solo se produjo la activación del correspondiente protocolo, que trae consigo que se informe de lo sucedido al Juzgado de Guardia y al Servicio de Protección de Menores, sino que se tomó una decisión. Exactamente lo que se decidió era que, dado el difícil estado de la menor, lo recomendable era que se trasladara hasta el Hospital La Paz de Madrid, donde ahora se encuentra ingresada y recuperándose.

La investigación

Como es lógico ante un caso de esta envergadura, se ha abierto una investigación para poder aclarar lo sucedido. Investigación al frente de la cual se encuentra la Policía Judicial, que es la que ha asumido el caso.

De la misma manera, hay que saber que la Fiscalía ha actuado de manera inmediata. Así, lo que ha hecho ha sido retirar la custodia de la menor a sus padres. Y todo mientras se aclara si esa ingesta de drogas que presentaba la pequeña ha sido fruto de una intencionalidad por parte de los progenitores o de las personas que la cuidaban o bien si se trata de una dejación de las funciones que les corresponden como padres.

Mientras eso se investiga y se aclara, la bebé sigue ingresada en el hospital madrileño. Y es que, según se ha dado a conocer través de diversos medios de comunicación, parece ser que aún su estado es grave.

Otros casos

Aunque nos pueda resultar increíble, en los últimos años hemos conocido historias muy similares a la de esta bebé, entre las que se encuentran las siguientes: