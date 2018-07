Vas a tener una hija y no tienes ni idea de cómo llamarla. Así, has barajado distintas opciones como ponerle el nombre de algún familiar, dejarte llevar por las propuestas más originales e incluso por las tendencias. No obstante, como no lo tienes claro, te vamos a intentar ayudar. Por ese motivo, a continuación, te expondremos algunos de los nombres de cantantes de moda para niña que te pueden servir de inspiración.

Toma nota:

Aitana

Si hay una cantante que ahora está de máxima actualidad por su vida personal y profesional esa es Aitana, la concursante de “OT 2017”. es una joven que ha saltado a la prensa por su relación con su compañero Cepeda y también por el éxito que está cosechando con la canción que canta a dúo con Ana Guerra: “Lo malo”.

Este nombre es de origen ibérico y significa “la montaña de los edetanos”. Se considera que las mujeres llamadas así son bondadosas, divertidas y muy inteligentes. Asimismo destacan por ser valientes, por darle un gran valor a la amistad y por su romanticismo.

Poseen grandes cualidades artísticas, se apoyan mucho en la familia y buscan encontrar una pareja con la que se complementen a la perfección en todos los aspectos.

Ana

Muy en relación con el nombre anterior se encuentra este otro y es que si se está poniendo nuevamente de moda en nuestro país es por la cantante Ana Guerra, que interpreta la canción “Lo malo” con Aitana. No obstante, esta joven, que también fue concursante de la última edición de “Operación Triunfo”, está triunfando con el single “Ni la hora” que canta a dúo con Juan Magán.

Su nombre es de origen hebreo y significa “bendita” o “con gracia”. Se determina que las personas llamadas así son de fuerte carácter, muy sensibles y realmente apasionadas. Asimismo, le otorgan un gran valor a la familia, son personas en las que se puede confiar al máximo y cuentan con un enorme sentido de la justicia.

Jennifer

Este nombre si está ahora creando tendencia es porque así se da en llamar una cantante que está arrasando a nivel mundial con la canción “El anillo”. Nos estamos refiriendo a la estadounidense Jennifer López.

Jennifer es un nombre de origen galés, que tuvo mucha repercusión en el siglo XVIII y que puede traducirse como “mujer con justicia y pureza”.

Las féminas que se dan en llamar así son cariñosas y sensibles aunque, en ocasiones, intenten ocultarlo bajo una capa de frialdad. De la misma manera son familiares, siempre están dispuestas a ayudar a quien más lo necesite y se entregan al 100 % en el amor, por lo que cuando tienen una ruptura sentimental les cuesta mucho recuperarse.

Aman la Naturaleza, necesitan contar con momentos de soledad y poseen innegables cualidades artísticas.

Becky

Si hay otra canción, además de las citadas, que esté “pegando” este verano esa es, sin duda alguna, “El pijama”, que es interpretada por la cantante estadounidense Becky G.

Este nombre es de origen hebreo, es el hipocorístico de Rebeca y puede traducirse como “ligado” o “para atar”. Pertenece a féminas decididas, valientes, que necesitan sentirse activas, que odian la monotonía y que poseen cualidades de líder.

Asimismo se destacan que son equilibradas, que le dan mucha importancia a la amistad, que poseen un gran corazón y que cuentan con un enorme sentido del humor. Asimismo son creativas y tienen la particularidad de que, en muchas ocasiones, necesitan sentirse el centro de atención.

Amaia

Dentro de esta lista de cantantes de moda para niñas no podía faltar el de Amaia. Y es que ahora hay dos intérpretes de nuestro país que están de máxima actualidad: Amaia, la ganadora de “OT 2017” y representante de España en Eurovisión junto a Alfred, y Amaia Montero, la que fuera primera vocalista de “La Oreja de Van Gogh”.

La primera sigue disfrutando de las mieles de su triunfo en el citado programa y la segunda está ahora en plena vorágine de presentación de su último álbum (“Nacidos para creer”).

El nombre de estas dos artistas es de origen vasco y se considera que pertenece a mujeres fuertes, con las ideas claras, intuitivas, comprensivas y muy sentimentales. A todo eso hay que añadir que son muy activas y que poseen una enorme imaginación.