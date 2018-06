Summer Camp, lo nuevo de Zara para niña

Ahora que el fin de curso ha llegado y que las vacaciones de verano en familia están a la vuelta de la esquina, puede ser que te encuentres organizando las mismas, eligiendo destino y hotel. Eso sin pasar por alto que al ir pensando en el equipaje, te des cuenta que a tu hija le hace falta ropa estival. En ese caso, ten presente que te puede interesar conocer Summer Camp, la nueva colección de Zara para niña.

¿Te animas a descubrir algunas de sus prendas más significativas? Toma nota:

Camiseta

Tanto para el día a día como para ir a la playa o a la piscina, es adecuada esta camiseta de tirantes que ahora tienes delante. De la misma se puede destacar que tiene corte recto, que cuenta con escote redondo y que está disponible en color rosa. No obstante, en la zona del pecho, en color rojo, tiene un texto en inglés: “Every day is a fresh start to change your life” (Cada día es un buen comienzo para cambiar tu vida”.

Se ha puesto a la venta por 7,95 euros y su composición está formada por poliéster, algodón y elastano en una proporción de 86 %, 12 % y 2 % respectivamente.

Cangrejera

En cuanto al calzado de tu pequeña debes apostar por modelos que no solo le permitan que sus pies no sufran sino que le permitan hacerle frente a las altas temperaturas estivales. Por ese motivo, te puede resultar apropiado comprarle esta cangrejera, que le será muy adecuada no solo para el día a día sino para, sobre todo, ir a playas donde haya piedras.

Se abrocha en la zona del tobillo con hebilla y la parte del empeine se compone de varias tiras horizontales. A todo eso hay que añadir que su puntera es redondeada y que se encuentra disponible en color blanco.

15,95 euros es el precio de este calzado veraniego, confeccionado con poliuretano de termoplástico.

Body

Sin lugar a dudas, en el armario estival de tu hija no puede faltar un body, pues le permitirá hacerle frente bien al calor e ir a la última. Por ese motivo, una buena opción es este que ahora se ha incorporado a la colección estival de la citada firma low cost.

Del mismo hay que destacar que cuenta con tirantes anchos y que posee un escote redondo. Se abrocha en la parte de abajo con tres botones de presión y tiene una base de color blanco, sobre la que se desarrolla un estampado de rayas verticales en varios colores. En concreto, cobran protagonismo el verde, el rojo o el amarillo, por ejemplo.

Cuesta 7,95 euros y su composición está formada por algodón y elastano, en una proporción de 96 % y 4 % respectivamente.

Bermuda

En pro de que tu pequeña luzca a la moda, puede hacerle frente al calor y, además, tenga libertad de movimientos y comodidad para jugar, una buena alternativa es esta otra prenda de vestir. Viene a ser una bermuda de sarga, que incorpora cinturilla interior ajustable.

Se abrocha con botón y cremallera en la parte delantera y dispone de cinco bolsillos entre traseros y delanteros. A todo lo expuesto podemos añadir que se puede adquirir en varios colores, tales como el naranja vivo. Su precio en estos momentos es de 9,95 euros.

Su composición está formada por algodón y elastano, en una proporción de 98 % y 2 % respectivamente.

Camiseta canalé

Dentro del conjunto de novedades que ha procedido a presentar la mencionada firma de moda en pro de las pequeñas destaca esta otra que ahora tienes delante. Se trata de un camiseta de tirantes que, como su propio nombre indica, se encuentra realizada en canalé.

Bajo a modo de volante, tirantes anudados y escote recto son otras de las señas de identidad de este artículo, que cuesta 5,95 euros. En las tiendas de Zara puede encontrarse ahora en color rojo.

Se ha confeccionado con un 97 % de algodón y un 3 % de elastano.

Estas son algunas de las prendas que han conseguido protagonismo en la colección que nos ocupa. No obstante, no te olvides de que en la misma hay otras que te pueden interesar para tu hija tales como bolsos, gafas de sol o blusas, entre otras.