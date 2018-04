Todos pensamos en los padres como unas personas que cuidan, protegen y aman a sus hijos. Sin embargo, lamentablemente no todos son así. Buena muestra de eso es el caso insólito que ahora está copando páginas de medios de comunicación en todo el mundo. Nos estamos refiriendo a la madre que ha reconocido haber matado a su bebé porque se hizo pis en la cama.

En Estados Unidos es donde ha tenido lugar este caso que se ha convertido ahora en viral en todo el mundo. Más en concreto ha tomado como escenario en Porcupine (Dakota del Sur).

Dos son las personas que se han convertido lamentablemente en figuras centrales de esta historia que a nadie deja indiferente:

Kylen Shangreaux, el pequeño de 2 años que ha muerto a manos de su madre.

que ha muerto a manos de su madre. Katrina Shangreaux, la mujer de 30 años de edad que ha acabado con la vida de su hijo y todo porque se orinó en la cama.

Aunque ahora es cuando la citada adulta ha procedido a reconocer su culpabilidad, hay que remontarse hasta julio de 2016 para encontrar el origen del caso. Y es que fue entonces cuando un día, en el que madre e hijo estaban en casa, se produjo la tragedia. Todo transcurría de forma normal en la vivienda hasta que la mujer descubrió que el pequeño se había hecho pis en la cama.

Al parecer, al conocer que el niño no había podido controlar sus esfínteres y se había orinado en la cama, la madre no dudó en golpearle. En concreto, le dio una patada y un puñetazo para, poco después, proceder a ocasionarle varios golpes tanto en el abdomen como en la cabeza. Y estos últimos golpes fueron los que dieron lugar a unas lesiones que le ocasionaron la muerte al menor.

La madre fue detenida por la policía que llevó el caso al considerar que había sido la culpable del fallecimiento de su hijo de solo 2 años de edad. No obstante, la investigación no fue fácil pues, al parecer, la progenitora de la acusada y abuela del pequeño no dudó en prestar ayuda a su hija.

¿Qué hizo? Según los investigadores en sus declaraciones a “CBS News”, no solo limpió la escena del crimen y lavó la ropa del niño sino que, del mismo modo, les mintió e intentó ocultar los presuntos abusos a los que había sido sometido el pequeño.

Ahora, tiempo después de lo ocurrido, Katrina ha decidido declararse culpable de la muerte de su hijo. En concreto, se ha manifestado culpable de un delito de asesinato en segundo grado tras llegar a un acuerdo con la parte fiscal. No obstante, hay que saber que sus declaraciones le pueden llevar a enfrentarse a una condena de cadena perpetua. Sin embargo, hasta dentro de unas semanas no se conocerá cuál es la sentencia.

Mientras que llega la decisión del juez, la mujer ha intentado minimizar su acción declarando que había consumido alcohol y que, al mismo tiempo, había mezclado ese con analgésicos.

Sea como sea, lo que ya no se puede recuperar es la vida de ese pequeño que murió a manos de su madre por hacer algo tan habitual a ciertas edades como orinarse en la cama. Un menor que ahora se ha sabido que su progenitora se lo entregó a un familiar, una tía, para que se encargara de él. Sin embargo, tiempo después lo volvió a recuperar. Y eso que la tía intentó por todos medios que se quedara en su casa pues era conocedora de que Katrina tenía peligrosos comportamientos.

Pese a su lucha, esa mujer que durante un tiempo ejerció la tutela no pudo hacer nada por evitar que el pequeño regresara a un hogar realmente conflictivo. Y es que, además, su padre había sido enviado a prisión por la negligencia y abuso con respecto a otro hijo que tenía, en concreto, por el presunto asesinato de ese en 2015.

Una historia esta, realmente escalofriante.