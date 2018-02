Señales postparto que requieren atención

Después de dar a luz, la mujer tiene que hacerle frente no solo al cuidado de su bebé sino también a su propia recuperación. Y esta requiere un tiempo, de ahí que haya que tener paciencia. No obstante, también es vital que la fémina preste atención a determinadas señales postparto que pueden indicar que algo no va bien. Es decir, que pueden dejar patente que tiene algún problema de salud.

Se trata de situaciones que requieren que cuanto antes acuda a su médico, para que este pueda examinarla y, en caso de que exista alguna complicación, actuar cuanto antes para evitar un mal mayor.

Sigue leyendo y conocerás a qué señales nos estamos refiriendo. Toma nota:

Dolores abdominales

Una de las situaciones que va a requerir que la mujer acuda al médico es si sufre fuertes dolores abdominales. Después del parto, los primeros días inmediatamente posteriores al mismo, son habituales ciertas molestias debido al alumbramiento y a los llamados entuertos. No obstante, si los dolores no remiten e incluso van a más requieren ir al hospital. ¿Por qué? Porque son un síntoma claro de que la recién estrenada mamá tiene una infección interna.

Palpitaciones y mareos

También hay mujeres que después de dar a luz a sus hijos pueden sentir en los días siguientes desde palpitaciones hasta mareos. Eso sin olvidar que también cabe la posibilidad de que sientan que están más pálidas de lo habitual e incluso que tengan la tensión baja. En ese caso, también deben ponerse en contacto cuanto antes con su médico.

Distintas son las causas que pueden provocar esos síntomas, no obstante, una de ellas puede ser que la mujer ha perdido demasiada sangre.

Dolores en las piernas

Dentro del conjunto de señales postparto que requieren especial atención están los dolores en las piernas. Y es que hay féminas que en los días siguientes al alumbramiento se notan en esas extremidades zonas que están especialmente duras e incluso áreas que se hallan enrojecidas. En esos casos, también deben acudir al médico cuanto antes.

¿Por qué? Porque esas dolencias pueden ser consecuencia de que está sufriendo lo que se conoce como flebitis. Esta viene a ser una inflamación de las venas que, por regla general, va acompañada de lo que son formación de coágulos.

Fiebre

Dentro del conjunto de situaciones tras el parto a las que hay que prestar atención de modo especial está la que ahora te indicamos. En concreto, si a los días siguientes del alumbramiento sigue teniendo décimas de fiebre debe acudir a su médico. Y es que esas pueden estar indicando que sufre algún tipo de infección.

Eso sí, hay que tener en cuenta que es normal que a las 24 horas de dar a luz pueda tener fiebre e incluso también cuando se produzca la subida de la leche. En estos casos el aumento de la temperatura entra dentro de lo normal siempre y cuando no supere los 38º.

Tristeza y desesperación

Asimismo, tampoco hay que pasar por alto que otra señal de alerta tras convertirse en madre es que lleve varios días con un absoluto sentimiento de tristeza, de desolación, de desesperanza…Sentimiento que va unido, además, al hecho de que no le apetece estar con nadie y de que no disfruta estando con su hijo. En ese caso, debe ponerse en manos de profesionales porque todo indica que está sufriendo lo que se conoce como depresión postparto.

Otras señales postparto a tener en cuenta

Aunque las que te hemos dado a conocer son las situaciones que requieren cuanto antes acudir al médico, hay otras que también deben llevar a confiar en el doctor. Nos estamos refiriendo a algunas tales como estas: