¿Ha llegado el nuevo año y tienes hijos pequeños en casa? Siempre puedes aprovechar para pasar este día en familia pero jugando con los niños para que se diviertan de forma especial. Puede que ellos prefieran jugar con los juguetes que les trajo Papá Noel en Nochebuena, pero si deseas que haya risas en toda la familia, nada como programar estos 10 divertidos juegos de Año Nuevo para disfrutar con los niños.

Juegos de Año Nuevo para divertir a los niños

Aunque el 1 de enero suele ser un día bastante relajado, en el que el concierto de Año Nuevo y la comida de Año Nuevo son los protagonistas, puede que desees pasar la tarde con los niños, así que nada como proponerles estos juegos que son para toda la familia.

Todos a bailar

Prepara canciones para que todas las bailen y se diviertan. Puedes crear una lista de reproducción en YouTube y transmitirla a tu TV o PC. Si eres del tipo activo, también podría ser una oportunidad para bailar y quemar algunas de las calorías ingeridas el día anterior en la cena o en la comida. Puedes mezclar canciones infantiles, que los niños conocerán al escucharlas, y canciones de baile en grupo.

El bingo

Este es un clásico imprescindible de Año Nuevo. El bingo es un juego que puedes tener en cuenta, sin embargo, cuando tu hijo ya está más inclinado a sentarse y prestar atención. Suele ser adecuado para niños en edad escolar, porque en edad preescolar mantenerlos quietos… se vuelve complicado.

El campo de inicio

Siguiendo con el tema del movimiento, para dar rienda suelta a la energía de tu hijo, podrías organizar un curso de gimnasia casera o boot camp . Pasar por debajo de un taburete alto, dar un salto mortal en el sofá, dar cuatro saltos en el suelo, tirar la pelota y encestar dentro de una papelera. También puede convertirse en una competición entre varios niños, si los hay en casa, y el premio… un dulce para recuperarse del esfuerzo gimnástico realizado.

El karaoke

Estamos seguros de que esta idea atraerá no solo a su hijo, sino al resto de la familia. Puedes organizar una sesión de karaoke en casa con una mezcla de canciones. Si no tienes el equipo, no importa: hoy tanto en YouTube como en Spotify puedes encontrar canciones de karaoke de todo tipo, puedes transmitirlas en tu televisor si tienes Smart TV o en tu ordenador y demostrar a todos tus habilidades para el canto. Cantar todos juntos es una experiencia que une y divierte.

El cartón de los deseos y las propuestas

¿Qué nos traerá el año nuevo? Desde los más mayores hasta los más jóvenes, estamos impregnados de expectativas y buenas intenciones . Ármate con una cartulina gruesa y bonitos rotuladores de colores y crea con tu hijo un cartel de deseos y propósitos para colgar . Juntos podéis decidir tanto los sueños como las buenas intenciones. Sobre todo, el cartel de este último te será útil más adelante, para recordarle una promesa prometida en Año Nuevo y que hay que respetar durante el año.

Dibujos de año nuevo

Más que un juego es una manualidad pero estamos seguros que a tus hijos les encantará sentarse a la mesa la tarde Año Nuevo para hacer un bonito dibujo de los números 2023 y que los decoren como más les guste o también, les podemos proponer que dibujen algo que quieran hacer en este nuevo año.

Partido de tenis con un globo

Los globos hacen que todo sea más divertido y colorido, pero sobre todo te invitan a actividades divertidas que no destrozarán tu casa. ¿Qué tal un buen partido de tenis con globos ? Necesitarás uno de los globos inflados y dos cartulinas duras o incluso dos cojines (de los que solemos tener en los sofás, si no tienes las cartulinas), ¡y listo!.

El estallido del globo

Esta actividad siempre divierte a los niños a partir de los tres años (los más pequeños pueden asustarse). Así que podemos tomarnos un momento para reventar los globos que inflamos en la noche de Nochevieja. El que más reviente gana.

Partido de bolos

No, no hay necesidad de salir de casa o incluso tener una habitación megagaláctica. Podrá organizar un juego de bolos en casa en un salón normal. Esta actividad es agradable tanto cuando estáis todos juntos en Año Nuevo, como en otras ocasiones también.

Necesitarás unos vasos de papel (quizás los más gruesos y puedes elegir los de colores), una pelota de tenis de esponja (las blandas) o una pelota para bebés. Dividiros en equipos, o cada uno por su cuenta: luego comienza la carrera. ¿Quién marcará más strikes de todos?

Si el espacio es limitado se puede optar por la variante de arrodillarse desde el suelo. ¿El lugar ideal de la casa? Si tienes un pasillo este se convertirá en tu bolera perfecta.

El juego de los mimos

¿Quién no conoce este clásico juego de grupo? Es imposible no haberlo jugado alguna vez. No necesitas nada más que un poco de imaginación. En el juego de los mimos se determina una temática que pueden ser títulos de películas, acciones cotidianas, animales (si los niños son más pequeños) y se juega como si fuéramos mimos para que la gente adivine de qué se trata. El que adivine será el próximo mimo.

Estas son sólo algunas ideas prácticas, fáciles, baratas y divertidas para pasar una agradable jornada del 1 de enero en familia o con amigos, donde los grandes protagonistas sean tus hijos. También se divertirán mucho porque todos estos juegos les permiten hacer algo juntos y pasar un tiempo precioso divirtiéndose y felices.