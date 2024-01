Virginia Torrecilla y su última promesa

Virginia Torrecilla tiene claro cuál es su última promesa antes de dejar el fútbol activo: «No quiero retirarme sin ascender al Atlético Baleares», ha dicho hoy la internacional mallorquina en su presentación oficial como nueva jugadora blanquiazul. «Aquí me tratan como una más y eso es lo que quiero». «Estos van a ser mis últimos meses como futbolista, pero después quiero seguir vinculada a este deporte», dijo.

«Soy consciente de que mi carrera profesional ha acabado. En el último momento llegó la oferta del Baleares para disfrutar en un equipo muy unido y con ganas de ascender. No lo dudé», afirmó Virginia, que explicó que su fichaje «fue algo espontáneo. Aún no había dado el paso de dejar el fútbol profesional y tuve una firma de libros en Palma. Vinieron Ponce, Gabi, Txema… y se habló la situación de que yo no quería irme de casa. Echaba mucho de menos a mi familia. Gabi me decía que llegó muy mal y en el Baleares le habían devuelto la ilusión».

La jugadora explicó que dio el paso de volver a la isla porque «lo primero que pienso en que mi familia estará a mi lado. Que mis padres podrán venir a verme… ha sido muy bonito y muy especial» «Era muy buena oportunidad. Mis padres no lo dudaron y no lo tuve que pensar. Me han ofrecido muchas cosas, pero no tenía ninguna duda de que quería quedarme aquí», afirmó.

«La oportunidad que tengo ahora es muy bonita y ojalá, lo digo de corazón, pueda acabar mi carrera haciendo que el equipo pueda subir. Por todas mis compañeras. Estos van a ser mis últimos meses como futbolista. Después quiero seguir vinculada y poder ayudar a este deporte tan bonito. Eso es lo que a mi me hace bien, pensar que dentro de todo lo malo, voy a estar dentro de ello».

Torrecilla dijo estar encantada con sus compañeras de equipo porque «me tratan como una más y eso es lo que quiero. No quiero que me miren y digan pobrecita… soy Virginia, la mallorquina de toda la vida y la que ha compartido vestuario con sus amigas del fútbol. Quiero que me sonrían y que si se tienen que enfadar, lo hagan».

«Me fui de Mallorca yendo a los partidos a las cinco de la mañana y volviendo muy tarde por la noche. Tengo que decir que es brutal el trabajo que hace el Baleares. No solo en el masculino, sino que también en el femenino. Un equipo de 2FFF esté apostando tanto… he visto equipos de Primera que no tienen lo que tiene el Baleares. Ojalá las todas las Islas puedan apostar tanto como hace el club», dijo para finalizar.