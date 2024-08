«Un viaje que valga la pena», lema de la campaña de abonados del Fibwi

El Fibwi Palma ha presentado oficialmente la campaña de abonados para esta temporada. Bajo el lema #Unviatgequevalguilapena, el club presidido por Guillermo Boscana le lanza un guiño a la afición de Son Moix para que vengan a apoyar al equipo en una temporada que marca el inicio de un nuevo camino para los palmesanos que afrontarán en los primeros días de septiembre la disputa de las primeras jornadas de la Copa de España y posteriormente iniciarán, en el primer fin de semana de octubre, la competición liguera visitando al HOMS U.E. Mataró.

La nueva campaña de abonados se ha presentado oficialmente en el Restaurante Las Sirenas de S´Arenal en un acto que ha contado con la presencia de Guillermo Boscana, presidente del CB Imprenta Bahía San Agustín y Martí Vives, director deportivo del Fibwi Palma.

La campaña presenta un ligero aumento de precios con respecto a la pasada temporada teniendo un precio el abono general de 80 euros, el Junior y Senior de 40 euros, el premium de 140 euros y el protector de 220 euros. En esta última categoría se incluye, como es habitual en las últimas temporadas, la posibilidad de realizar un desplazamiento con el equipo. “La explicación del aumento en el precio es muy sencilla. La FEB ha introducido una nueva competición. Había una demanda histórica de los clubes que era unificar las copas que había en cada categoría y que los equipos que subían de EBA a Segunda FEB tuvieran opción de jugar con los de Primera FEB. Se ha creado esa nueva competición y eso supone, como mínimo dos partidos más en Son Moix y la subida se debe a ese motivo”, ha comentado Guillermo Boscana.

El objetivo de esta campaña está más que definido: “El año pasado superamos sobradamente los 1000 socios y llegamos a ser cerca de 1500. Cuantos más hagamos este año mucho mejor. Creo que los precios son asequibles para la gente que le gusta el baloncesto y hacemos un llamamiento a esas personas para que vengan y apoyen al club porque, al fin y al cabo, esto es una cosa de todos y que lograremos entre todos”.

El presidente del Fibwi Palma ha confirmado que con la incorporación de Jone Pedro la plantilla queda cerrada explicando también Guillermo Boscana sus impresiones de cara a la nueva temporada. “En estas dos últimas temporadas hemos aprendido muchas cosas, han habido, por desgracia cosas más malas que buenas pero de lo malo también se aprende. Mi mensaje es el mismo que lancé al acabar la rueda de prensa tras descender. Me gustaría poder jugar en Primera FEB lo más rápido posible. No ha podido ser en los dos últimos años y ahora tenemos la opción de este año”, ha comentado agregando, en referencia a ese objetivo que “es un objetivo por el que trabajamos todos y que no es fácil porque, sin equivocarme mucho, diría que de los 28 equipos que componemos la Segunda FEB hay 12 que quieren lo mismo que nosotros y hay tres plazas para subir. El que lo haga mejor subirá y el que no lo haga no” para finalmente subrayar: ¿”El objetivo?, El objetivo es competir en cada partido e intentar ganar cada partido y que luego la liga nos ponga donde nos merecemos. Ojalá que sea entre esos primeros tres puestos”.