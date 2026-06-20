Un vecino de Mallorca denuncia una multa de 30.000 euros por celebrar un evento benéfico en su finca

La controversia en torno a la gestión de las denuncias por ruido en Andratx y la aplicación de las ordenanzas municipales vuelve a situar al municipio en el centro del debate. Un vecino de la localidad ha decidido hacer pública su situación tras recibir una propuesta de sanción de 30.001 euros por la presunta celebración de un evento en su finca privada, una multa que considera «totalmente injusta, desproporcionada y carente de pruebas objetivas».

El afectado asegura sentirse víctima de una actuación arbitraria por parte de la administración local y denuncia que se trata de un caso sin precedentes en el municipio. «Soy la única persona de este pueblo a la que le han metido 30.000 euros de multa por hacer un evento benéfico en mi finca», afirma con indignación, insistiendo en que la actividad que se desarrolló en su propiedad tenía un carácter solidario y que, en cualquier caso, las acusaciones formuladas por las autoridades no han sido acreditadas mediante pruebas técnicas.

Los hechos se remontan al 3 de marzo de 2025, fecha en la que, según figura en el expediente administrativo, agentes de la Policía Nacional acudieron a las inmediaciones de una finca privada tras recibir un aviso relacionado con una supuesta fiesta. Sin embargo, el propietario sostiene que desde el primer momento explicó a los agentes que se estaban equivocando y que no existía ningún evento de las características que posteriormente quedaron reflejadas en la denuncia.

«En ese mismo instante les dijimos que no había ningún evento y que estaban confundidos», explica el vecino, quien considera que la propuesta sancionadora se ha construido sobre apreciaciones subjetivas y no sobre hechos debidamente acreditados. A pesar de ello, el procedimiento continuó adelante con la elaboración de un acta en la que se hacía referencia a la existencia de música durante la madrugada, circunstancia que ahora constituye el principal argumento de la administración para justificar la sanción.

Uno de los aspectos que más cuestiona el afectado es la ausencia de mediciones acústicas del supuesto exceso de ruido. Según relata, durante la actuación policial preguntó directamente a los agentes por qué no se había utilizado un sonómetro para comprobar si realmente existía una contaminación acústica que pudiera justificar una infracción.

La respuesta que recibió, asegura, fue que no disponían de dicho aparato y que no se había realizado ninguna medición oficial del nivel sonoro. Para el vecino, este hecho resulta determinante. «No existe ninguna comprobación técnica de que hubiera un ruido que superara los límites legales. Todo se basa en que alguien dice haber escuchado música», sostiene.

En su opinión, imponer una multa de 30.000 euros sin disponer de una prueba objetiva vulnera los principios básicos de cualquier procedimiento sancionador. Otro de los argumentos esgrimidos por el propietario hace referencia a la propia localización de los hechos. Según explica, la patrulla policial nunca llegó a acceder al interior de la finca, sino que permaneció aproximadamente a un kilómetro de distancia del lugar.

Esa circunstancia, afirma, impide determinar con certeza de dónde procedía el supuesto sonido. «En ese radio existen unas cuarenta fincas pertenecientes a cuarenta propietarios distintos. Nadie puede asegurar desde esa distancia cuál era exactamente el origen de la música», argumenta. El denunciado considera que esa circunstancia debería haber sido suficiente para archivar el procedimiento al no existir una identificación inequívoca del supuesto foco emisor del ruido.

El recorrido administrativo del expediente también ha generado nuevas críticas por parte del afectado. Según explica, inicialmente el Ayuntamiento de Andratx trató de que la denuncia fuera valorada por la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal. Sin embargo, dicho organismo autonómico concluyó que los hechos descritos no constituían una infracción medioambiental, descartando la existencia de responsabilidad en ese ámbito.

Lejos de cerrar el expediente, el propietario asegura que el consistorio optó por continuar el procedimiento utilizando otra vía administrativa para mantener viva la propuesta sancionadora. «Cuando Medio Natural dice que no existe infracción, el Ayuntamiento intenta sancionarme por otro camino», denuncia. El vecino también lamenta la falta de diálogo institucional durante la tramitación del expediente.

Explica que trató de mantener una reunión urgente con la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, con el objetivo de exponer personalmente su situación antes de que expiraran los plazos de presentación de alegaciones. Según su versión, inicialmente se le indicó que podría ser recibido al día siguiente. Sin embargo, una vez acudió al Ayuntamiento, fue atendido por personal de Secretaría, donde se le comunicó que no sería posible mantener ese encuentro debido a problemas de agenda y que la primera fecha disponible no llegaría hasta finales de mes.

Para el afectado, esa respuesta le dejó sin margen suficiente para defender sus derechos dentro de los plazos administrativos establecidos. El propietario sostiene que el procedimiento ha vulnerado su derecho a una defensa efectiva y considera que toda la actuación responde a una utilización desproporcionada del poder sancionador de la administración. «Me parece esto un abuso de poder», afirma.

Añade, además, que resulta especialmente llamativo que una actividad organizada con fines solidarios haya terminado derivando en una de las sanciones económicas más elevadas de las que tiene conocimiento dentro del municipio. En su opinión, el expediente no contiene pruebas objetivas suficientes para justificar una sanción de semejante importe y confía en que las alegaciones que presentará permitan desmontar las acusaciones formuladas.

Ante la continuidad del procedimiento, el vecino ha confirmado que agotará todas las vías administrativas antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Su intención es que sea un juez quien determine si el expediente sancionador reúne las garantías legales exigidas y si la administración actuó correctamente al iniciar el procedimiento sin mediciones acústicas ni una identificación precisa del supuesto foco emisor del ruido.

«Vamos a ir a la vía judicial porque no pienso aceptar una sanción basada únicamente en suposiciones», asegura. Mientras tanto, el afectado ha querido hacer un llamamiento público para que otros ciudadanos de Mallorca que hayan vivido situaciones similares compartan sus experiencias. Considera que su caso puede servir para abrir un debate sobre la necesidad de reforzar las garantías jurídicas en los procedimientos sancionadores y sobre la obligación de que cualquier denuncia administrativa se apoye en pruebas objetivas y verificables, especialmente cuando las consecuencias económicas para los ciudadanos pueden alcanzar cifras tan elevadas como los 30.001 euros.