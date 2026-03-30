Mallorca en shock: un profesor de un instituto de Andratx sufre un ataque homófobo y desata una ola de denuncias

Violencia en las aulas. Un profesor del IES Baltasar Porcel de Andratx ha sufrido un ataque homófobo por parte de alumnos, según ha denunciado el claustro de profesores en redes sociales. En un mensaje, los docentes han expresado su rechazo e indignación ante unos hechos ocurridos recientemente y que han tenido, en este caso, «un carácter claramente homófobo», aunque aseguran que no es un caso aislado, sino que forma parte de una dinámica de violencia y falta de respeto en las aulas que se arrastra desde hace tiempo.

«Estamos cansados de recibir insultos, amenazas y ofensas que, lejos de ser excepcionales, se han ido convirtiendo en una realidad demasiado habitual. Esta normalización de la falta de respeto en centros educativos es profundamente preocupante y del todo inaceptable», han indicado.

Según explican, las conductas de discriminación y odio lesionan directamente la dignidad de las personas y erosionan los principios básicos de convivencia que deben sostener una sociedad democrática. «Lo que ha pasado no es un hecho aislado. Es una realidad que se vive en los centros educativos de forma generalizada y que, desafortunadamente, también sufren otros sectores y ámbitos sociales. Esta persistencia evidencia que nos enfrentamos a un problema estructural de convivencia y discriminación», han apuntado.

El claustro, al mismo tiempo, ha hecho un llamamiento a una toma de conciencia social más allá de una condena puntual y ha exigido a las instituciones una respuesta clara, decidida y efectiva que proteja a las víctimas y actúe contra cualquier forma de discriminación por orientación sexual.

El Departamento de Inspección Educativa de la Conselleria de Educación y Universidades ya tiene conocimiento de la situación y ha activado los protocolos de actuación. Este mismo lunes, un inspector se ha desplazado al centro educativo para evaluar los hechos, la convivencia escolar, y tomar las medidas necesarias.