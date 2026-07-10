La Uber ORC B reunirá en la Copa del Rey Mapfre al campeón del mundo y a los vencedores de las grandes regatas de 2026

La clase Uber ORC B volverá a ser una de las clases más competidas de la Copa del Rey Mapfre. La categoría reunirá en la bahía de Palma a 24 embarcaciones de diez nacionalidades, entre ellas el vigente campeón del mundo de ORC y los vencedores de las principales regatas disputadas en 2026, convirtiéndose en una de las luchas por el título más abiertas y atractivas de la 44ª edición.

El principal favorito será el argentino Katara, de Julián Somodi, vigente campeón del mundo de ORC 2026. El equipo llega además tras conquistar el Trofeo Conde de Godó y finalizar segundo en el reciente Trofeo S.M. La Reina, resultados que le convierten en el rival a batir.

Frente a él estarán el Fórmula X, de Rodrigo Sanz, vencedor de la Sandberg PalmaVela; el Ebury, de Javier Sabiote, reciente ganador del Trofeo S.M. La Reina; el Teatro Soho-San Miguel, de Javier Banderas, ocho veces vencedor de la Copa del Rey Mapfre y campeón de la Abanca ORC 0 en 2024; el británico Kine, de Sean McCarter, y el Mágica, de Marco Comas, que completa una nómina de aspirantes de enorme nivel.

Además del atractivo deportivo que supone reunir a algunos de los equipos más en forma del circuito internacional, la clase volverá a poner a prueba el rendimiento del XR 41, un diseño que dominó con autoridad el Campeonato del Mundo de 2025 y que esta temporada ha encontrado una competencia mucho mayor. En el Mundial de 2026 logró situar varias unidades en el podio, aunque sin alcanzar el dominio mostrado un año antes.

Para Manu Fraga, director general del Real Club Náutico de Palma, organizador de la Copa del Rey Mapfre, la igualdad será el principal atractivo de la categoría: «La Uber ORC B reúne probablemente la flota más equilibrada de toda la Copa del Rey Mapfre. En ella se dan cita el vigente campeón del mundo, los vencedores de las principales regatas de la temporada y varios proyectos con un nivel muy similar, por lo que cada manga puede resultar decisiva. Es una clase en la que cualquier error se paga muy caro y eso garantiza un gran espectáculo en la bahía de Palma».

Teatro Soho-San Miguel, el regreso de Javier Banderas

Uno de los grandes focos de atención será el regreso de Javier Banderas a la clase Uber ORC B. El armador malagueño vuelve a la categoría en la que comenzó a escribir buena parte de su brillante trayectoria en la Copa del Rey Mapfre, competición en la que acumula ocho títulos, después de varias temporadas compitiendo en la Abanca ORC 0, donde conquistó la edición de 2024.

«Volvemos a la Uber ORC B con mucha ilusión porque siempre ha sido una categoría muy competitiva. En esta Copa del Rey Mapfre nos vamos a encontrar una flota de un nivel impresionante, con el vigente campeón del mundo y equipos que, como nosotros, saben lo que significa ganar esta regata», asegura Banderas.

El armador del Teatro Soho-San Miguel destaca también el intenso trabajo realizado durante los últimos meses para llegar en las mejores condiciones posibles a Palma: «Hemos hecho muchas pruebas y sesiones de entrenamiento, hemos sacado conclusiones muy positivas y ahora toca competir y comprobar nuestro verdadero nivel en el agua. Cada edición de la Copa del Rey Mapfre es un mundo y eso es precisamente lo que la hace tan especial».

Una de las categorías más emocionantes

Otro de los grandes candidatos será el Ebury, de Javier Sabiote (Marina Salinas San Pedro), que llega lanzado tras conquistar el Trofeo S.M. La Reina y después de haber finalizado segundo en el Trofeo Conde de Godó, confirmando su excelente estado de forma.

El grupo de aspirantes al título se completa con el británico Kine, de Sean McCarter, un Infiniti GT 36 que protagonizó un espectacular duelo con el Fórmula X durante toda la Sandberg PalmaVela, donde concluyó segundo a tan solo un punto del vencedor, y el Mágica, de Marco Comas (Club Nàutic El Masnou), un X-41 que ha firmado una temporada muy consistente con un tercer puesto en Palma, una cuarta posición en el Trofeo Conde de Godó y un noveno puesto en el Trofeo S.M. La Reina.

Con semejante concentración de talento y resultados, la clase Uber ORC B promete convertirse en una de las categorías más emocionantes de la 44ª Copa del Rey Mapfre, donde la regularidad y la capacidad para evitar errores volverán a ser determinantes en la lucha por el título.