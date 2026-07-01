El ‘Hispania’, ante el reto de seguir la estela del ‘Vesper’ en la Copa del Rey Mapfre

El TP52 Hispania, nuevo barco de formación de la Armada Española, será una de las grandes novedades de la 44ª Copa del Rey Mapfre. Su llegada a la bahía de Palma ha despertado una enorme expectación y le sitúa, desde el primer momento, ante un doble desafío.

El primero será deportivo. El Hispania tendrá que medirse a una de las flotas más competitivas de la regata, la clase Abanca ORC 0, en la que volverán a reunirse algunos de los mejores TP52 y grandes cruceros del panorama internacional. Además, partirá con el foco de atención reservado al barco defensor del título, ya que esta misma unidad conquistó la Copa del Rey Mapfre en 2025 bajo el nombre de Vesper.

El segundo reto es, precisamente, competir contra la propia historia reciente de la embarcación. El Vesper, patroneado por el estadounidense David Team, dejó una profunda huella en Palma gracias a su extraordinario rendimiento deportivo, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la pasada edición al proclamarse vencedor absoluto de la clase.

Los primeros pasos del Hispania bajo pabellón de la Armada invitan al optimismo. En su debut oficial, logró una ajustada victoria frente al Vithas-Urbania en el Trofeo Conde de Godó, demostrando desde el primer momento el potencial de un proyecto llamado a convertirse en una referencia de la vela española.

Precisamente este fin de semana volverá a encontrarse con varios de los equipos con los que compartirá línea de salida de la Copa durante el Trofeo S.M. La Reina, una nueva oportunidad para medir su evolución antes de afrontar el gran objetivo del verano en la bahía de Palma.

El director general del Real Club Náutico de Palma y de la Copa del Rey Mapfre, Manu Fraga, destaca que la llegada del Hispania es una gran noticia para la 44ª Copa del Rey Mapfre: «Ver a un barco de formación de la Armada Española compitiendo en la competitiva Abanca ORC 0 frente a algunos de los mejores TP52 internacionales eleva todavía más el nivel y el prestigio de nuestra regata».

Fraga recuerda que, además, lo hará en la bahía de Palma con el precedente de haber ganado aquí como Vesper el año pasado. «Eso genera una expectación especial tanto entre los equipos como entre el público. Tener a la Armada en la línea de salida refuerza el carácter internacional, deportivo y naval que siempre ha definido a la Copa del Rey durante sus 44 ediciones», asegura.

Entre sus rivales también existe un profundo respeto por el potencial del nuevo proyecto. El regatista malagueño Iñaki Castañer, director deportivo del TP52 Vithas-Urbania, reconoce que enfrentarse al Hispania supondrá uno de los grandes retos de la temporada: «Éramos conscientes de su potencial después de la temporada pasada y de su victoria en la Copa del Rey Mapfre. Este año tuvimos la oportunidad de competir contra ellos en el Trofeo Conde de Godó y fueron un adversario realmente muy duro. Además, para mí tiene un significado muy especial, porque esta temporada se cumplen 40 años desde que hice el servicio militar en la Comisión Naval de Regatas. Me hace una enorme ilusión volver a competir contra un barco que lleva el nombre del ‘Hispania’, todo un referente de la Armada en aquella época».

En la misma línea se expresa el regatista catalán Toni Guiu, armador del TP52 Blue Carbon (barco vencedor en 2024), quien considera que la incorporación del Hispania trasciende el ámbito puramente deportivo: «El Hispania es mucho más que un barco más en la línea de salida de la Copa. Es una magnífica oportunidad para que España recupere protagonismo en la vela de alto nivel, algo que necesitamos. Hacen falta proyectos capaces de formar tripulaciones, generar experiencia y competir al máximo nivel internacional. El Hispania supone un paso muy importante en esa dirección».