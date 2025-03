Tres meses de espera para el chequeo médico a las tripulaciones en el Instituto de la Marina en Palma

La dirección provincial del Instituto Social de la Marina (ISM) con sede en Palma y perteneciente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige la socialista Elma Saiz tiene una lista de espera de hasta tres meses para que las tripulaciones de buques en Baleares pasen el reconocimiento médico obligatorio.

Con el inicio de la temporada turística a la vuelta de la esquina en Mallorca, las demoras para obtener este certificado médico periódico que realiza de forma gratuita el ISM tarda en estos momentos una media de 90 días por falta de facultativos para realizarlo, tal y como denuncia un afectado que pidió cita a principios del pasado mes de febrero y «te la dan para mayo».

«Nos dicen que vayamos a la Península a hacernos el reconocimiento médico o que nos quejemos al responsable en Madrid, es lo que hay», lamenta este trabajador patrón de barco.

Unas listas de espera que afectan a patrones, marineros, azafatas, mecánicos, etcétera que «nos quedamos en tierra porque no vamos a tener a tiempo el certificado médico, aunque el reconocimiento tampoco tiene nada de especial, una analítica de sangre y orina, talla, peso, tensión, vista, oído, y rellenar un formulario», abunda.

El reconocimiento médico marítimo es obligatorio para todos los trabajadores de un buque y los que deseen ejercer una actividad profesional

a bordo y reúnan las condiciones legales para trabajar enrolado en él.

El objetivo del reconocimiento previo al embarque marítimo es garantizar que las condiciones psicofísicas del solicitante sean compatibles con las características del puesto de trabajo y no supongan peligro para la salud y seguridad del individuo ni del resto de la tripulación. Dichas condiciones tampoco deberán poner en riesgo la navegación marítima.

El solicitante deberá ser mayor de dieciséis años de edad y no podrá encontrarse en situación de incapacidad temporal o baja médica ni en periodo de suspensión de la relación laboral por situación de riesgo durante el embarazo.

Este patrón de barco afectado intentó solicitar la revisión médica periódica y obligatoria, primero a través de la APP del ISM para cita previa, pero no funcionaba correctamente.

«Que te atiendan por teléfono es misión casi imposible por lo que me dirigí a las instalaciones médicas de ISM para que me dieran cita porque el sistema informático que tienen es también muy deficiente. Físicamente en la sede sólo había dos personas trabajando para atender a la ingente cantidad de profesionales que trabajamos embarcados (patrones, azafatas, marineros, mecánicos, etcétera) y que dependemos de dicho certificado».

Por ello, y como no daban abasto, le instaron a que cogiera cita en una clínica privada de Palma «donde me dijeron que el facultativo del ISM no me podría ver hasta mayo porque los que hay se tienen que repartir por las Islas o están de cursos». Por ello, lamenta este trabajador, «la temporada este año va a empezar sin nosotros».

«¿Cómo lo hacemos para poder trabajar, quién va a pagar las ofertas de trabajo que estamos perdiendo por la falta del certificado o tenemos que convertirnos en piratas?», se pregunta este patrón que tiene contrato ya firmado para empezar a trabajar en mayo, y que ya sabe que empezará este año con retraso.

Ante la gravedad de la situación que se está viviendo en el ISM a nivel nacional, el PP registró hace tres meses una iniciativa en el Congreso ignorada por el Gobierno de Pedro Sánchez, en la que urge a agilizar el proceso de selección de personal especializado en sanidad marítima en el Instituto Social de la Marina (ISM), así como a contratar «de manera urgente» el personal necesario para cubrir las necesidades de los marineros en las comunidades autónomas costeras.