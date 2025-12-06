El ‘tour del gel y la colonia’ llega a su fin: detenidos dos ladrones en la Playa de Palma

La Policía Nacional ha detenido a dos varones como presuntos autores de numerosos delitos de hurto cometidos en establecimientos comerciales y farmacias de la Playa de Palma, unos hechos que habían generado una creciente sensación de inquietud entre comerciantes y trabajadores del sector farmacéutico.

Desde el pasado mes de noviembre, agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría habían iniciado una investigación tras la presentación de varias denuncias por robos en el interior de diferentes establecimientos. Según las pesquisas, los dos individuos actuaban conjuntamente, accediendo a las farmacias y supermercados con aparente normalidad para, posteriormente, dirigirse a la zona de parafarmacia, donde sustraían productos de aseo, colonias y otros artículos sin realizar el correspondiente pago.

El aumento de este tipo de incidentes provocó un evidente estado de alarma y nerviosismo entre los empleados de los locales afectados, que veían cómo los productos desaparecían de los estantes con una regularidad que rozaba lo metódico. El valor total de los artículos sustraídos alcanzó aproximadamente los 1.000 euros, una cifra nada desdeñable para lo que, en teoría, eran simples productos de higiene personal.

En uno de los hechos denunciados, uno de los ahora detenidos fue sorprendido por un cliente mientras ocultaba varios artículos. Lejos de desistir, respondió con una actitud intimidatoria, realizando un gesto amenazante al llevarse el dedo al cuello para evitar que avisara al personal del establecimiento, abandonando posteriormente el lugar con los efectos sustraídos, como si se tratara de una compra de lo más rutinaria.

Tras el análisis de las denuncias, la revisión de imágenes y diversas gestiones de investigación, los agentes lograron identificar plenamente a los presuntos autores, por lo que se estableció un dispositivo específico para su localización. Finalmente, ambos fueron detenidos y trasladados hasta dependencias policiales, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial, poniendo así fin a una peculiar cadena de hurtos que había convertido las farmacias de la Playa de Palma en un inesperado punto caliente del pequeño delito.