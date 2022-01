El Palma Futsal vive ya su tercera semana de entrenamientos tras el parón obligatorio que sufrió por Covid-19 y que le hizo no poder disputar las dos últimas jornadas del año. El equipo ahora se ve mermado por la disputa del Europeo y la Copa América, pero los no internacionales siguen entrenando diariamente para mejorar pequeños detalles: “El parón viene en buen momento, el equipo necesitaba una mini pretemporada para arreglar los detalles, volver en la buena dinámica, trabajar bien lo que no estábamos haciendo tan bien y reforzar lo que sí hacíamos bien, como la defensa individual. Estamos con ganas de trabajar después de las vacaciones y el tiempo parado por Covid. Tenemos ilusión por esta mini pretemporada y los partidos que vienen por delante”, asegura Tomaz.

El capitán del equipo mallorquín sabe que el equipo no ha estado a su mejor nivel durante los primeros meses de competición, descolgándose de la parte alta de la clasificación y aún sin sellar su pase a la Copa de España, aunque tiene claro que la base sobre la que se está trabajando se ha dejado ver en algún que otro partid del curso y asegura que “no es lo que esperábamos ni queríamos, en esto estamos de acuerdo todos, pero el equipo ha demostrado en muchas facetas que es un equipo fuerte, compacto y que va a disputar todas las competiciones. Tenemos el objetivo primordial de entrar en Copa y luego veremos qué sucede. La valoración es que claro que podríamos ir mucho mejor y más arriba, pero el deporte es así, hay dificultades pero en todas las competiciones que podamos estar vamos a pelear al máximo”.

Tomaz no muestra ni un ápice de duda a la hora de demostrar confianza en sus compañeros y esta temporada es una de las más complicadas debido a la igualdad entre los equipos de la liga y la disputa por hacerse con una plaza en la Copa, pero el cierre balear se mantiene tranquilo: “La variedad de equipos por entrar en Copa aumenta la dificultad del objetivo, pero ahora solo dependemos de nosotros. No hay que pensar en dificultades, hay que pensar que dependiendo de nosotros somos capaces de lograr la clasificación para la Copa, ganar los partidos que vengan y yo confío demasiado en este equipo”, afirma, rotundamente, uno de los principales líderes del vestuario mallorquín.