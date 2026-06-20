Todo lo que debes saber de los 185 kilómetros de playas vírgenes, acantilados y zonas boscosas del Camí de Cavalls de Menorca, cuyo origen se remonta al siglo XIV, cuando el rey Jaime II mandó a los caballeros patrullar la costa a caballo para defender la isla de invasiones y ataques piratas.

Antes que nada, respetar todos los elementos de señalización e información asociados al sendero en sus tramos o 20 etapas donde, recorriéndola, descubrirías los mejores paisajes, cultura y gastronomía de esta isla declarada Reserva de la Biosfera en 1993.

El extenso sendero rural transcurre por la mayor parte del perímetro litoral de Menorca y atraviesa casi la totalidad de los ecosistemas que se encuentran representados en la isla, en los que destacan los aspectos abióticos y bióticos.

Precisamente, el Departamento de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación, ha completado la sustitución de los 20 paneles de inicio de etapa del Camí de Cavalls (GR-223), los elementos informativos situados en los puntos principales de inicio y final de etapa que ofrecen información detallada de los dos tramos a los que se puede acceder desde cada ubicación.

Los paneles originales habían sido instalados en 2012, cuando obtuvo la correspondiente homologación como Gran Recorrido, sistema compartido a escala europea, con la nomenclatura de GR-223, por parte de la sección balear de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDM).

Después de más de una década de exposición a la intemperie, requerían una renovación para hacer frente al desgaste provocado por las condiciones meteorológicas, la radiación solar, la salinidad y, en algunos casos, actos vandálicos.

Los paneles informativos están colocados a lo largo del camino y proporcionan información detallada sobre el entorno, la fauna, la flora e historia del área y ayudan a los senderistas a conocer más sobre el contexto natural y cultural del tramo.

Al inicio de cada tramo existe un panel de etapa con información más detallada de lo que se podrá encontrar, así como recomendaciones e informaciones de interés.

La renovación de los mismos ha permitido no solo sustituir físicamente a los paneles, sino también actualizar y mejorar la información que ofrecen a los usuarios del sendero. Entre las novedades incorporadas destaca la inclusión de información sobre las zonas con cobertura de telefonía móvil, elaborada en colaboración con la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern de las Illes Balears.

También se ha revisado la información relativa a los espacios protegidos de la Red Natura 2000 y se ha actualizado la relación de puntos de interés presentes a lo largo del recorrido.

Los paneles de inicio de etapa ya instalados, el proyecto incluye el suministro de un amplio stock de señales direccionales, informativas, normativas, interpretativas e identificativas que llegarán durante las próximas semanas y que permitirán tanto sustituir la señalización más deteriorada como disponer de material suficiente para garantizar el mantenimiento ordinario del sendero durante los próximos años.